Onces Iniciales probables: Sevilla - Betis: resumen y estadísticas del partido de la jornada 13 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 21 de noviembre de 2026.
El Sevilla, situado en la sexta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 13 de LaLiga EA Sports en el Estadio R. Sanchez Pizjuan ante Betis este sábado a las 18:30 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras el empate a 0 cosechado como local contra Deportivo Alavés, añadiendo 1 punto más a los 18 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Betis ocupa el cuarto lugar, llega tras la victoria de 0 - 2 cosechada contra Elche, añadiendo 3 puntos más a los 26 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
Clasificación Actual
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 33
| 12
|2
| Champions
| Real Madrid
| 30
| 12
|3
| Champions
| Atlético
| 28
| 12
|4
| Champions
| Betis
| 26
| 12
|5
| Europa League
| Real Sociedad
| 22
| 12
|6
| Conference League
| Sevilla
| 18
| 12
|18
| Descenso
| Elche
| 10
| 12
|19
| Descenso
| Valencia
| 9
| 12
|20
| Descenso
| Malaga
| 5
| 12
Onces iniciales probables
SEVILLA: Odysseas Vlachodimos; Juan Iglesias, Andres Castrin, Kike Salas, Gabriel Suazo; Youssouf Fofana, Lucien Agoume, Chidera Ejuke, Isaac Romero, Felix Correia, Lucas Stassin.
REAL BETIS: Alvaro Valles; Marc Bartra, Natan, Francisco Garcia, Hector Bellerin; Pablo Fornals, Antony, Marc Roca, Abdessamad Ezzalzouli, Isco, Troy Parrott.
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|01/03/2026
| LaLiga
| Betis
| 2-2
| Sevilla
|30/11/2025
| LaLiga
| Sevilla
| 0-2
| Betis
|30/03/2025
| LaLiga
| Betis
| 2-1
| Sevilla
|06/10/2024
| LaLiga
| Sevilla
| 1-0
| Betis
|28/04/2024
| LaLiga
| Betis
| 1-1
| Sevilla
Últimos Resultados de Sevilla
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|06/11/2026
| LaLiga
| Sevilla
| 0-0
| Alavés
|01/11/2026
| LaLiga
| Getafe
| 3-1
| Sevilla
|26/10/2026
| LaLiga
| Sevilla
| 2-0
| Osasuna
|18/10/2026
| LaLiga
| Real Madrid
| 4-1
| Sevilla
|12/10/2026
| LaLiga
| Levante
| 3-3
| Sevilla
Últimos Resultados de Betis
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|08/11/2026
| LaLiga
| Elche
| 0-2
| Betis
|04/11/2026
| Champions
| Borussia Dortmund
| 2-1
| Betis
|31/10/2026
| LaLiga
| Betis
| 2-1
| Malaga
|25/10/2026
| LaLiga
| Celta
| 0-0
| Betis
|21/10/2026
| Champions
| Betis
| 1-0
| Feyenoord