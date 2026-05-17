Sevilla - Real Madrid, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Sevilla - Real Madrid: resumen y estadísticas del partido de la jornada 37 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 17 de mayo de 2026.

El Sevilla, situado en la duodécima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 37 de LaLiga EA Sports en el estadio Estadio R. Sanchez Pizjuan ante el Real Madrid este domingo a las 19:00, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 2 - 3 contra el Villarreal, añadiendo 3 puntos más a los 43 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Real Madrid ocupa el segundo lugar, llega tras la victoria por 2 - 0 cosechada en su estadio contra el Real Oviedo, añadiendo 3 puntos más a los 80 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.

SEVILLA: Odysseas Vlachodimos; Jose Angel Carmona, Andres Castrin, Kike Salas, Gabriel Suazo; Ruben Vargas, Nemanja Gudelj, Djibril Sow, Oso; Akor Adams, Neal Maupay.

REAL MADRID: Thibaut Courtois; Daniel Carvajal, Dean Huijsen, Francisco Garcia, Antonio Ruediger; Brahim Diaz, Aurelien Tchouameni, Jude Bellingham, Thiago Pitarch; Kylian Mbappe, Vinicius Junior.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 20/12/2025 LaLiga Real Madrid 2-0 Sevilla 18/05/2025 LaLiga Sevilla 0-2 Real Madrid 22/12/2024 LaLiga Real Madrid 4-2 Sevilla 25/02/2024 LaLiga Real Madrid 1-0 Sevilla 21/10/2023 LaLiga Sevilla 1-1 Real Madrid

-Últimos Resultados del Sevilla.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 13/05/2026 LaLiga Villarreal 2-3 Sevilla 09/05/2026 LaLiga Sevilla 2-1 Espanyol 04/05/2026 LaLiga Sevilla 1-0 Real Sociedad 26/04/2026 LaLiga Osasuna 2-1 Sevilla 23/04/2026 LaLiga Levante 2-0 Sevilla

-Últimos Resultados del Real Madrid.