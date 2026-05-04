Sevilla - Real Sociedad, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Sevilla - Real Sociedad: resumen y estadísticas del partido de la jornada 34 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 4 de mayo de 2026.

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El Sevilla, situado en la antepenúltima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 34 de LaLiga EA Sports en el estadio Estadio R. Sanchez Pizjuan ante el Real Sociedad este lunes a las 21:00, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 2 - 1 contra el Osasuna, sin poder sumar más puntos a los 34 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Real Sociedad ocupa el noveno lugar, llega tras el empate a 3 cosechado contra el Real Sociedad, añadiendo 1 punto más a los 43 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.

SEVILLA: Odysseas Vlachodimos; Jose Angel Carmona, Andres Castrin, Kike Salas, Gabriel Suazo; Nemanja Gudelj, Lucien Agoume, Ruben Vargas, Chidera Ejuke; Neal Maupay, Isaac Romero.

REAL SOCIEDAD: Alex Remiro; Jon Aramburu, Jon Martin, Duje Caleta-Car, Sergio Gomez; Pablo Marin, Jon Gorrotxategi, Benat Turrientes, Carlos Soler; Ander Barrenetxea, Mikel Oyarzabal.

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