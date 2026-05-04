Sevilla - Real Sociedad, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Sevilla - Real Sociedad: resumen y estadísticas del partido de la jornada 34 de LaLiga EA Sports
Onces Iniciales confirmados: Sevilla - Real Sociedad: resumen y estadísticas del partido de la jornada 34 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: lunes, 4 mayo 2026 20:16
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Madrid, 4 de mayo de 2026.

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El Sevilla, situado en la antepenúltima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 34 de LaLiga EA Sports en el estadio Estadio R. Sanchez Pizjuan ante el Real Sociedad este lunes a las 21:00, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 2 - 1 contra el Osasuna, sin poder sumar más puntos a los 34 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Real Sociedad ocupa el noveno lugar, llega tras el empate a 3 cosechado contra el Real Sociedad, añadiendo 1 punto más a los 43 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.
SEVILLA: Odysseas Vlachodimos; Jose Angel Carmona, Andres Castrin, Kike Salas, Gabriel Suazo; Nemanja Gudelj, Lucien Agoume, Ruben Vargas, Chidera Ejuke; Neal Maupay, Isaac Romero.
REAL SOCIEDAD: Alex Remiro; Jon Aramburu, Jon Martin, Duje Caleta-Car, Sergio Gomez; Pablo Marin, Jon Gorrotxategi, Benat Turrientes, Carlos Soler; Ander Barrenetxea, Mikel Oyarzabal.

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-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
24/10/2025 LaLiga Real Sociedad 2-1 Sevilla
09/03/2025 LaLiga Real Sociedad 0-1 Sevilla
03/11/2024 LaLiga Sevilla 0-2 Real Sociedad
02/03/2024 LaLiga Sevilla 3-2 Real Sociedad
26/11/2023 LaLiga Real Sociedad 2-1 Sevilla

-Últimos Resultados del Sevilla.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
26/04/2026 LaLiga Osasuna 2-1 Sevilla
23/04/2026 LaLiga Levante 2-0 Sevilla
11/04/2026 LaLiga Sevilla 2-1 Atlético
05/04/2026 LaLiga Real Oviedo 1-0 Sevilla
21/03/2026 LaLiga Sevilla 0-2 Valencia

-Últimos Resultados del Real Sociedad.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
26/04/2026 LaLiga Rayo 3-3 Real Sociedad
22/04/2026 LaLiga Real Sociedad 0-1 Getafe
11/04/2026 LaLiga Real Sociedad 3-3 Alavés
04/04/2026 LaLiga Real Sociedad 2-0 Levante
20/03/2026 LaLiga Villarreal 3-1 Real Sociedad

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