Sevilla - Valencia, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Sevilla - Valencia: resumen y estadísticas del partido de la jornada 29 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 21 de marzo de 2026.

El Sevilla, situado en la decimoquinta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 29 de LaLiga EA Sports en el estadio Estadio R. Sanchez Pizjuan ante el Valencia este sábado a las 21:00, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 5 - 2 contra el Barcelona, sin poder sumar más puntos a los 31 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Valencia ocupa el decimocuarto lugar, llega tras la derrota de 1 - 0 cosechada contra el Real Oviedo, sin poder sumar más puntos a los 32 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.

SEVILLA: Odysseas Vlachodimos; Cesar Azpilicueta, Nemanja Gudelj, Kike Salas, Gabriel Suazo; Djibril Sow, Lucien Agoume, Juanlu Sanchez, Alexis Sanchez, Ruben Vargas, Neal Maupay.

VALENCIA: Stole Dimitrievski; Unai Nunez, Cesar Tarrega, Eray Coemert, Jose Gaya; Guido Rodriguez, Luis Rioja, Javier Guerra, Largie Ramazani; Andre Almeida, Hugo Duro.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 07/12/2025 LaLiga Valencia 1-1 Sevilla 11/04/2025 LaLiga Valencia 1-0 Sevilla 11/01/2025 LaLiga Sevilla 1-1 Valencia 17/02/2024 LaLiga Valencia 0-0 Sevilla 11/08/2023 LaLiga Sevilla 1-2 Valencia

-Últimos Resultados del Sevilla.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 15/03/2026 LaLiga Barcelona 5-2 Sevilla 08/03/2026 LaLiga Sevilla 1-1 Rayo 01/03/2026 LaLiga Betis 2-2 Sevilla 22/02/2026 LaLiga Getafe 0-1 Sevilla 14/02/2026 LaLiga Sevilla 1-1 Alavés

-Últimos Resultados del Valencia.