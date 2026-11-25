Onces Iniciales confirmados: Slavia Prague - Villareal: resumen y estadísticas del partido de Fase de Grupos (V) de Champions - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 25 de noviembre de 2026.
El Slavia Prague se enfrenta en Fase de Grupos (V) al Villareal este miércoles a las 18:45, partido perteneciente a la Champions en el Fortuna Arena
Onces iniciales confirmados
SLAVIA PRAGUE: Jakub Markovic; Tomas Vlcek, Tomas Holes, David Zima, Ange N'Guessan; David Jurasek, Michal Sadilek, Wiktor Nowak, Mubarak Suleiman; Emmanuel Ayaosi, Mojmir Chytil.
VILLAREAL: Luiz Junior; Santiago Mourino, Renato Veiga, Carlos Romero, Logan Costa; Pape Gueye, Tajon Buchanan, Carlos Macia, Alberto Moleiro; Tani Oluwaseyi, Ayoze Perez.
Últimos Resultados de Slavia Prague
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|04/11/2026
| Champions
| Slavia Prague
| 1-2
| Arsenal
|20/10/2026
| Champions
| Fenerbahce
| 2-2
| Slavia Prague
|13/10/2026
| Champions
| Sabah FK
| 2-0
| Slavia Prague
|10/09/2026
| Champions
| Slavia Prague
| 2-3
| Lens
|28/01/2026
| Champions
| Pafos FC
| 4-1
| Slavia Prague
Últimos Resultados de Villareal
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|22/11/2026
| LaLiga
| Barcelona
| 3-2
| Villarreal
|08/11/2026
| LaLiga
| Villarreal
| 2-0
| Getafe
|03/11/2026
| Champions
| Villarreal
| 0-6
| Paris Saint-Germain
|30/10/2026
| LaLiga
| Villarreal
| 0-1
| Espanyol
|24/10/2026
| LaLiga
| Valencia
| 1-2
| Villarreal