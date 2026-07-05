Sofie Hettlerova - Jordyn Hazelitt, en directo hoy: sigue el partido de Wimbledon Juniors, Girls

Sofie Hettlerova - Jordyn Hazelitt: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Wimbledon Juniors, Girls - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 5 de julio de 2026.
La tenista checa Sofie Hettlerova(0) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Wimbledon Juniors, Girls a la tenista estadounidense Jordyn Hazelitt(0) este domingo no antes de las 17:50.
No hay partidos directos.
-Últimos Resultados de Sofie Hettlerova.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|01/06/2026
| Roland Garros Juniors, Girls (Treintaidosavos de final)
| Sofie Hettlerova
| 0-2 (3-6, 0-6)
| Ui-Su Jeong
|25/01/2026
| Australian Open Juniors, Girls (Treintaidosavos de final)
| Maia Ilinca Burcescu
| 2-0 (6-3, 6-2)
| Sofie Hettlerova
-Últimos Resultados de Jordyn Hazelitt.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|31/05/2026
| Roland Garros Juniors, Girls (Treintaidosavos de final)
| Mariia Makarova
| 2-0 (6-1, 7-5)
| Jordyn Hazelitt