Sofie Hettlerova - Jordyn Hazelitt, en directo hoy: sigue el partido de Wimbledon Juniors, Girls

Sofie Hettlerova - Jordyn Hazelitt: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Wimbledon Juniors, Girls - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 5 de julio de 2026.

La tenista checa Sofie Hettlerova(0) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Wimbledon Juniors, Girls a la tenista estadounidense Jordyn Hazelitt(0) este domingo no antes de las 17:50.

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-Últimos Resultados de Sofie Hettlerova.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 01/06/2026 Roland Garros Juniors, Girls (Treintaidosavos de final) Sofie Hettlerova 0-2 (3-6, 0-6) Ui-Su Jeong 25/01/2026 Australian Open Juniors, Girls (Treintaidosavos de final) Maia Ilinca Burcescu 2-0 (6-3, 6-2) Sofie Hettlerova

-Últimos Resultados de Jordyn Hazelitt.