Sofiia Bielinska - Eduarda Gomez, en directo hoy: sigue el partido de Roland Garros Juniors, Girls

Sofiia Bielinska - Eduarda Gomez: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Roland Garros Juniors, Girls - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 31 de mayo de 2026.

La tenista ucraniana Sofiia Bielinska(0) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Roland Garros Juniors, Girls a la tenista brasileña Eduarda Gomez(0) este domingo a las 14:00.

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-Últimos Resultados de Sofiia Bielinska.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 28/01/2026 Australian Open Juniors, Girls (Octavos de final) Ekaterina Tupitsyna 2-0 (6-2, 7-6) Sofiia Bielinska 26/01/2026 Australian Open Juniors, Girls (Dieciseisavos de final) Sofiia Bielinska 2-0 (6-0, 6-4) Maia Ilinca Burcescu 25/01/2026 Australian Open Juniors, Girls (Treintaidosavos de final) Sofiia Bielinska 2-0 (6-3, 6-4) Emilie Chen

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