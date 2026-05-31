Sofiia Bielinska - Eduarda Gomez, en directo hoy: sigue el partido de Roland Garros Juniors, Girls

Sofiia Bielinska - Eduarda Gomez: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Roland Garros Juniors, Girls - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 31 de mayo de 2026.
La tenista ucraniana Sofiia Bielinska(0) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Roland Garros Juniors, Girls a la tenista brasileña Eduarda Gomez(0) este domingo a las 14:00.
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-Últimos Resultados de Sofiia Bielinska.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|28/01/2026
| Australian Open Juniors, Girls (Octavos de final)
| Ekaterina Tupitsyna
| 2-0 (6-2, 7-6)
| Sofiia Bielinska
|26/01/2026
| Australian Open Juniors, Girls (Dieciseisavos de final)
| Sofiia Bielinska
| 2-0 (6-0, 6-4)
| Maia Ilinca Burcescu
|25/01/2026
| Australian Open Juniors, Girls (Treintaidosavos de final)
| Sofiia Bielinska
| 2-0 (6-3, 6-4)
| Emilie Chen
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