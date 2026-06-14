Suecia - Túnez, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Suecia - Túnez: resumen y estadísticas del partido de la jornada 1 de Copa Mundial de la FIFA - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 14 de junio de 2026.
Las selecciones de Suecia y Túnez debutan en Fase de Grupos de la Copa Mundial de la FIFA, en el Estadio BBVA de Monterrey (Guadalupe) en México este lunes a las 04:00
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Clasificado
| Japón
| 0
| 0
|2
| Clasificado
| Países Bajos
| 0
| 0
|3
| Tercero ¿?
| Suecia
| 0
| 0
|4
| Eliminado
| Túnez
| 0
| 0
-Onces iniciales probables.
SUECIA: Kristoffer Nordfeldt; Isak Hien, Victor Nilsson Lindeloef, Gustaf Lagerbielke; Alexander Bernhardsson, Jesper Karlstroem, Yasin Ayari, Gabriel Gudmundsson, Benjamin Nygren; Viktor Gyoekeres, Alexander Isak.
TÚNEZ: Abdelmouhib Chamakh; Yan Valery, Montassar Talbi, Omar Rekik, Ali Abdi; Ellyes Skhiri, Khalil Ayari, Hannibal Mejbri, Elias Achouri, Rani Khedira, Firas Chaouat.