Suiza - Bosnia y Herzegovina, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Suiza - Bosnia y Herzegovina: resumen y estadísticas del partido de la jornada 2 de Copa Mundial de la FIFA - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 18 de junio de 2026.

La selección de Suiza, situada en la primera posición de la tabla se enfrenta en Fase de Grupos (II) de la Copa Mundial de la FIFA en el SoFi Stadium de Los Ángeles (Inglewood), en EE. UU. ante Bosnia y Herzegovina este jueves a las 21:00, un encuentro al que llega tras el empate a 1 cosechado contra Qatar, añadiendo 1 punto más a los 1 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Bosnia y Herzegovina ocupa el cuarto lugar, llega tras el empate a 1 cosechado contra Bosnia y Herzegovina, añadiendo 1 punto más a los 1 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Clasificado Suiza 1 1 2 Clasificado Canadá 1 1 3 Tercero ¿? Qatar 1 1 4 Eliminado Bosnia y Herzegovina 1 1

-Onces iniciales probables.

SUIZA: Gregor Kobel; Denis Zakaria, Nico Elvedi, Manuel Akanji, Ricardo Rodriguez; Michel Aebischer, Granit Xhaka, Remo Freuler; Dan Ndoye, Breel Embolo, Ruben Vargas.

BOSNIA Y HERZEGOVINA: Nikola Vasilj; Amar Dedic, Nikola Katic, Tarik Muharemovic, Sead Kolasinac; Esmir Bajraktarevic, Ivan Basic, Benjamin Tahirovic, Amar Memic; Ermedin Demirovic, Jovo Lukic.

-Últimos Resultados de Suiza.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 13/06/2026 World Cup Grp. B Qatar 1-1 Switzerland

-Últimos Resultados de Bosnia y Herzegovina.