Suiza 0 - 0 Bosnia y Herzegovina, en directo hoy: sigue el partido de Copa Mundial de la FIFA minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Suiza - Bosnia y Herzegovina: resumen y estadísticas del partido de la jornada 2 de Copa Mundial de la FIFA - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 18 de junio de 2026.

La selección de Suiza, situada en la primera posición de la tabla se enfrenta en Fase de Grupos (II) de la Copa Mundial de la FIFA en el SoFi Stadium de Los Ángeles (Inglewood), en EE. UU. ante Bosnia y Herzegovina este jueves a las 21:00, un encuentro al que llega tras el empate a 1 cosechado contra Qatar, añadiendo 1 punto más a los 1 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Bosnia y Herzegovina ocupa el cuarto lugar, llega tras el empate a 1 cosechado contra el Bosnia y Herzegovina, añadiendo 1 punto más a los 1 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.

SUIZA: Gregor Kobel; Silvan Widmer, Nico Elvedi, Manuel Akanji, Ricardo Rodriguez; Michel Aebischer, Granit Xhaka, Remo Freuler; Fabian Rieder, Breel Embolo, Dan Ndoye.

BOSNIA Y HERZEGOVINA: Nikola Vasilj; Amar Dedic, Nikola Katic, Tarik Muharemovic, Sead Kolasinac; Amar Memic, Benjamin Tahirovic, Ivan Sunjic, Kerim Alajbegovic; Ermedin Demirovic, Edin Dzeko.

-Últimos Resultados de Suiza.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 13/06/2026 World Cup Grp. B Qatar 1-1 Switzerland

-Últimos Resultados de Bosnia y Herzegovina.