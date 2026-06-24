Suiza - Canadá, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Suiza - Canadá: resumen y estadísticas del partido de la jornada 3 de Copa Mundial de la FIFA
Onces Iniciales probables: Suiza - Canadá: resumen y estadísticas del partido de la jornada 3 de Copa Mundial de la FIFA - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: miércoles, 24 junio 2026 16:00
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Madrid, 24 de junio de 2026.

La selección de Suiza, situada en la segunda posición de la tabla se enfrenta en Fase de Grupos (II) de la Copa Mundial de la FIFA en el BC Place de Vancouver, Canadá, en Canadá ante Canadá este miércoles a las 21:00, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 4 - 1 como local contra Bosnia y Herzegovina, añadiendo 3 puntos más a los 4 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Canadá ocupa el primero lugar, llega tras la victoria por 6 - 0 cosechada como local contra Qatar, añadiendo 3 puntos más a los 4 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Clasificado Canadá 4 2
2 Clasificado Suiza 4 2
3 Tercero ¿? Bosnia y Herzegovina 1 2
4 Eliminado Qatar 1 2

-Onces iniciales probables.
SUIZA: Gregor Kobel; Silvan Widmer, Luca Jaquez, Manuel Akanji, Ricardo Rodriguez; Michel Aebischer, Granit Xhaka, Remo Freuler; Dan Ndoye, Ruben Vargas, Breel Embolo.
CANADÁ: Maxime Crepeau; Alistair Johnston, Moise Bombito, Niko Sigur, Richie Laryea; Tajon Buchanan, Nathan Saliba, Stephen Eustaquio, Ali Ahmed; Jonathan David, Cyle Larin.

-Últimos Resultados de Suiza.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
18/06/2026 World Cup Grp. B Switzerland 4-1 Bosnia and Herzegovina
13/06/2026 World Cup Grp. B Qatar 1-1 Switzerland

-Últimos Resultados de Canadá.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
19/06/2026 World Cup Grp. B Canada 6-0 Qatar
12/06/2026 World Cup Grp. B Canada 1-1 Bosnia and Herzegovina

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