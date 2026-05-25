Susan Bandecchi - Cristina Bucsa, en directo hoy: sigue el partido de Roland Garros WTA

Susan Bandecchi - Cristina Bucsa: resumen y estadísticas del partido de Sesentaicuatroavos de final de Roland Garros WTA - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 25 de mayo de 2026.
La tenista suiza Susan Bandecchi(215) se enfrenta en Sesentaicuatroavos de final del torneo Roland Garros WTA a la tenista española Cristina Bucsa(31) este lunes a las 11:00.
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-Últimos Resultados de Susan Bandecchi.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|22/05/2026
| Roland Garros, Qualification WTA (Dieciseisavos de final)
| Susan Bandecchi
| 2-0 (6-1, 6-2)
| Viktoria Hruncakova
|20/05/2026
| Roland Garros, Qualification WTA (Treintaidosavos de final)
| Dominika Salkova
| 1-2 (3-6, 6-4, 5-7)
| Susan Bandecchi
|18/05/2026
| Roland Garros, Qualification WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Susan Bandecchi
| 2-1 (2-6, 7-5, 6-4)
| Chloe Paquet
|14/05/2026
| Parma (Cuartos de final)
| Susan Bandecchi
| 1-2 (1-6, 6-3, 4-6)
| Jessica Bouzas Maneiro
|13/05/2026
| Parma (Octavos de final)
| Alycia Parks
| 0-2 (4-6, 5-7)
| Susan Bandecchi
-Últimos Resultados de Cristina Bucsa.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|19/05/2026
| Internationaux de Strasbourg (Dieciseisavos de final)
| Shuai Zhang
| 2-1 (2-6, 7-6, 7-5)
| Cristina Bucsa
|07/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Treintaidosavos de final)
| Cristina Bucsa
| 0-2 (6-7, 2-6)
| Qinwen Zheng