Susan Bandecchi - Cristina Bucsa, en directo hoy: sigue el partido de Roland Garros WTA

Susan Bandecchi - Cristina Bucsa: resumen y estadísticas del partido de Sesentaicuatroavos de final de Roland Garros WTA - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 25 de mayo de 2026.

La tenista suiza Susan Bandecchi(215) se enfrenta en Sesentaicuatroavos de final del torneo Roland Garros WTA a la tenista española Cristina Bucsa(31) este lunes a las 11:00.

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-Últimos Resultados de Susan Bandecchi.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 22/05/2026 Roland Garros, Qualification WTA (Dieciseisavos de final) Susan Bandecchi 2-0 (6-1, 6-2) Viktoria Hruncakova 20/05/2026 Roland Garros, Qualification WTA (Treintaidosavos de final) Dominika Salkova 1-2 (3-6, 6-4, 5-7) Susan Bandecchi 18/05/2026 Roland Garros, Qualification WTA (Sesentaicuatroavos de final) Susan Bandecchi 2-1 (2-6, 7-5, 6-4) Chloe Paquet 14/05/2026 Parma (Cuartos de final) Susan Bandecchi 1-2 (1-6, 6-3, 4-6) Jessica Bouzas Maneiro 13/05/2026 Parma (Octavos de final) Alycia Parks 0-2 (4-6, 5-7) Susan Bandecchi

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