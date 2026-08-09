Tallon Griekspoor - Daniel Merida Aguilar, en directo hoy: sigue el partido de National Bank Open

Madrid, 9 de agosto de 2026.
El tenista holandés Tallon Griekspoor(67) se enfrenta en Octavos de final del torneo National Bank Open al tenista español Daniel Merida Aguilar(61) este domingo no antes de las 18:30.
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Últimos Resultados de Tallon Griekspoor
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|07/08/2026
| National Bank Open (Dieciseisavos de final)
| Tallon Griekspoor
| 2-1 (3-6, 6-4, 6-3)
| Matteo Arnaldi
|05/08/2026
| National Bank Open (Treintaidosavos de final)
| Alexander Zverev
| 1-2 (7-6, 2-6, 4-6)
| Tallon Griekspoor
|04/08/2026
| National Bank Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Lorenzo Sonego
| 0-2 (6-7, 5-7)
| Tallon Griekspoor
|27/07/2026
| Mubadala Citi DC Open (Dieciseisavos de final)
| Alejandro Tabilo
| 2-1 (7-6, 4-6, 6-4)
| Tallon Griekspoor
|30/06/2026
| Wimbledon ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Tallon Griekspoor
| 1-3 (4-6, 6-4, 5-7, 4-6)
| James Duckworth
Últimos Resultados de Daniel Merida Aguilar
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|07/08/2026
| National Bank Open (Dieciseisavos de final)
| Daniel Merida Aguilar
| 2-1 (6-4, 6-7, 6-1)
| Alex Michelsen
|06/08/2026
| National Bank Open (Treintaidosavos de final)
| Ugo Humbert
| 0-2 (3-6, 3-6)
| Daniel Merida Aguilar
|04/08/2026
| National Bank Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Daniel Merida Aguilar
| 2-1 (3-6, 6-4, 6-4)
| Liam Draxl
|21/07/2026
| Estoril Open (Dieciseisavos de final)
| Daniel Merida Aguilar
| 1-2 (6-1, 1-6, 5-7)
| Kyrian Jacquet
|18/07/2026
| Croatia Open (Final)
| Daniel Merida Aguilar
| 2-1 (6-2, 5-7, 6-2)
| Damir Dzumhur