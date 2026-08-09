Tallon Griekspoor - Daniel Merida Aguilar, en directo hoy: sigue el partido de National Bank Open

Europa Press Deportes
Actualizado: domingo, 9 agosto 2026 19:52
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Madrid, 9 de agosto de 2026.

El tenista holandés Tallon Griekspoor(67) se enfrenta en Octavos de final del torneo National Bank Open al tenista español Daniel Merida Aguilar(61) este domingo no antes de las 18:30.

No hay partidos directos.

Últimos Resultados de Tallon Griekspoor

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
07/08/2026 National Bank Open (Dieciseisavos de final) Tallon Griekspoor 2-1 (3-6, 6-4, 6-3) Matteo Arnaldi
05/08/2026 National Bank Open (Treintaidosavos de final) Alexander Zverev 1-2 (7-6, 2-6, 4-6) Tallon Griekspoor
04/08/2026 National Bank Open (Sesentaicuatroavos de final) Lorenzo Sonego 0-2 (6-7, 5-7) Tallon Griekspoor
27/07/2026 Mubadala Citi DC Open (Dieciseisavos de final) Alejandro Tabilo 2-1 (7-6, 4-6, 6-4) Tallon Griekspoor
30/06/2026 Wimbledon ATP (Sesentaicuatroavos de final) Tallon Griekspoor 1-3 (4-6, 6-4, 5-7, 4-6) James Duckworth

Últimos Resultados de Daniel Merida Aguilar

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
07/08/2026 National Bank Open (Dieciseisavos de final) Daniel Merida Aguilar 2-1 (6-4, 6-7, 6-1) Alex Michelsen
06/08/2026 National Bank Open (Treintaidosavos de final) Ugo Humbert 0-2 (3-6, 3-6) Daniel Merida Aguilar
04/08/2026 National Bank Open (Sesentaicuatroavos de final) Daniel Merida Aguilar 2-1 (3-6, 6-4, 6-4) Liam Draxl
21/07/2026 Estoril Open (Dieciseisavos de final) Daniel Merida Aguilar 1-2 (6-1, 1-6, 5-7) Kyrian Jacquet
18/07/2026 Croatia Open (Final) Daniel Merida Aguilar 2-1 (6-2, 5-7, 6-2) Damir Dzumhur

Daniel Merida Aguilar convierte el punto de set y GANA el 2.º set por 6-1.

Daniel Merida Aguilar convierte el punto de set y GANA el 2.º set por 6-1.

Tallon Griekspoor se lleva el juego y ahora cae por 1-5.

Tallon Griekspoor se lleva el juego y ahora cae por 1-5.

Daniel Merida Aguilar convierte el punto de juego y domina ahora 5-0.

Daniel Merida Aguilar convierte el punto de juego y domina ahora 5-0.

Daniel Merida Aguilar rompe el servicio de Tallon Griekspoor, tomando una ventaja de 4-0 en el 2.º set.

Daniel Merida Aguilar rompe el servicio de Tallon Griekspoor, tomando una ventaja de 4-0 en el 2.º set.

Daniel Merida Aguilar convierte el punto de juego y domina ahora 3-0.

Daniel Merida Aguilar convierte el punto de juego y domina ahora 3-0.

Daniel Merida Aguilar rompe el servicio de Tallon Griekspoor, tomando una ventaja de 2-0 en el 2.º set.

Daniel Merida Aguilar rompe el servicio de Tallon Griekspoor, tomando una ventaja de 2-0 en el 2.º set.

Daniel Merida Aguilar se lleva el primer juego del 2.º set

Daniel Merida Aguilar se lleva el primer juego del 2.º set

Inicio del segundo set. Daniel Merida Aguilar servirá primero.

Inicio del segundo set. Daniel Merida Aguilar servirá primero.

Daniel Merida Aguilar convierte el punto de set y GANA el primer set por 6-3.

Daniel Merida Aguilar convierte el punto de set y GANA el primer set por 6-3.

Daniel Merida Aguilar se lleva el juego y domina ahora 5-3.

Daniel Merida Aguilar se lleva el juego y domina ahora 5-3.

Tallon Griekspoor convierte el punto de juego y ahora está 3-4 por detrás.

Tallon Griekspoor convierte el punto de juego y ahora está 3-4 por detrás.

Daniel Merida Aguilar se lleva el juego y domina ahora 4-2.

Daniel Merida Aguilar se lleva el juego y domina ahora 4-2.

Daniel Merida Aguilar rompe el servicio de Tallon Griekspoor y se pone 3-2 por delante.

Daniel Merida Aguilar rompe el servicio de Tallon Griekspoor y se pone 3-2 por delante.

Daniel Merida Aguilar gana el punto de juego, igualando el marcador 2-2.

Daniel Merida Aguilar gana el punto de juego, igualando el marcador 2-2.

Tallon Griekspoor se lleva el juego y domina ahora 2-1.

Tallon Griekspoor se lleva el juego y domina ahora 2-1.

Daniel Merida Aguilar gana el punto de juego, igualando el marcador 1-1.

Daniel Merida Aguilar gana el punto de juego, igualando el marcador 1-1.

Tallon Griekspoor gana el primer juego y domina 1-0

Tallon Griekspoor gana el primer juego y domina 1-0

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