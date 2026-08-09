Tallon Griekspoor - Daniel Merida Aguilar, en directo hoy: sigue el partido de National Bank Open

Madrid, 9 de agosto de 2026.

El tenista holandés Tallon Griekspoor(67) se enfrenta en Octavos de final del torneo National Bank Open al tenista español Daniel Merida Aguilar(61) este domingo no antes de las 18:30.

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Últimos Resultados de Tallon Griekspoor

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 07/08/2026 National Bank Open (Dieciseisavos de final) Tallon Griekspoor 2-1 (3-6, 6-4, 6-3) Matteo Arnaldi 05/08/2026 National Bank Open (Treintaidosavos de final) Alexander Zverev 1-2 (7-6, 2-6, 4-6) Tallon Griekspoor 04/08/2026 National Bank Open (Sesentaicuatroavos de final) Lorenzo Sonego 0-2 (6-7, 5-7) Tallon Griekspoor 27/07/2026 Mubadala Citi DC Open (Dieciseisavos de final) Alejandro Tabilo 2-1 (7-6, 4-6, 6-4) Tallon Griekspoor 30/06/2026 Wimbledon ATP (Sesentaicuatroavos de final) Tallon Griekspoor 1-3 (4-6, 6-4, 5-7, 4-6) James Duckworth

Últimos Resultados de Daniel Merida Aguilar