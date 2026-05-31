Tanishk Konduri - Oliver Majdandzic, en directo hoy: sigue el partido de Roland Garros Juniors, Boys

Tanishk Konduri - Oliver Majdandzic: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Roland Garros Juniors, Boys
Tanishk Konduri - Oliver Majdandzic: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Roland Garros Juniors, Boys - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: domingo, 31 mayo 2026 16:01
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Madrid, 31 de mayo de 2026.

El tenista estadounidense Tanishk Konduri(1276) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Roland Garros Juniors, Boys al tenista alemán Oliver Majdandzic(0) este domingo a las 17:00.

No hay partidos directos.

-Últimos Resultados de Tanishk Konduri.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
24/01/2026 Australian Open Juniors, Boys (Treintaidosavos de final) Taiki Takizawa 2-1 (6-3, 6-7, 6-3) Tanishk Konduri
31/08/2025 US Open Juniors, Boys (Treintaidosavos de final) Alexander Vasilev 2-0 (6-3, 7-6) Tanishk Konduri

-Últimos Resultados de Oliver Majdandzic.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
26/01/2026 Australian Open Juniors, Boys (Dieciseisavos de final) Matei Todoran 2-0 (7-5, 6-3) Oliver Majdandzic
25/01/2026 Australian Open Juniors, Boys (Treintaidosavos de final) Roshan Santhosh 0-2 (1-6, 2-6) Oliver Majdandzic

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