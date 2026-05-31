Tanishk Konduri - Oliver Majdandzic, en directo hoy: sigue el partido de Roland Garros Juniors, Boys

Tanishk Konduri - Oliver Majdandzic: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Roland Garros Juniors, Boys - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 31 de mayo de 2026.

El tenista estadounidense Tanishk Konduri(1276) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Roland Garros Juniors, Boys al tenista alemán Oliver Majdandzic(0) este domingo a las 17:00.

No hay partidos directos.

-Últimos Resultados de Tanishk Konduri.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 24/01/2026 Australian Open Juniors, Boys (Treintaidosavos de final) Taiki Takizawa 2-1 (6-3, 6-7, 6-3) Tanishk Konduri 31/08/2025 US Open Juniors, Boys (Treintaidosavos de final) Alexander Vasilev 2-0 (6-3, 7-6) Tanishk Konduri

-Últimos Resultados de Oliver Majdandzic.