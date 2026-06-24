Taylor Fritz - Jan Choinski, en directo hoy: sigue el partido de Lexus Eastbourne Open

Taylor Fritz - Jan Choinski: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Lexus Eastbourne Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 24 de junio de 2026.
El tenista estadounidense Taylor Fritz(7) se enfrenta en Octavos de final del torneo Lexus Eastbourne Open al tenista Británico Jan Choinski(106) este miércoles no antes de las 15:30.
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-Últimos Resultados de Taylor Fritz.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|21/06/2026
| Halle Open (Final)
| Taylor Fritz
| 0-2 (4-6, 4-6)
| Frances Tiafoe
|20/06/2026
| Halle Open (Semifinal)
| Alexander Zverev
| 1-2 (7-6, 4-6, 5-7)
| Taylor Fritz
|19/06/2026
| Halle Open (Cuartos de final)
| Ben Shelton
| 1-2 (7-6, 6-7, 6-7)
| Taylor Fritz
|18/06/2026
| Halle Open (Octavos de final)
| Fabian Marozsan
| 0-2 (2-6, 4-6)
| Taylor Fritz
|17/06/2026
| Halle Open (Dieciseisavos de final)
| Zizou Bergs
| 1-2 (6-7, 7-5, 4-6)
| Taylor Fritz
-Últimos Resultados de Jan Choinski.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|22/06/2026
| Lexus Eastbourne Open (Dieciseisavos de final)
| Jan Choinski
| 2-1 (1-6, 6-2, 6-2)
| Alexei Popyrin
|21/06/2026
| Lexus Eastbourne Open, Qualification (Cuartos de final)
| Marcos Giron
| 1-2 (5-7, 7-6, 6-7)
| Jan Choinski
|20/06/2026
| Lexus Eastbourne Open, Qualification (Octavos de final)
| Jan Choinski
| 2-0 (7-6, 6-4)
| Yibing Wu
|18/06/2026
| Poznan (Cuartos de final)
| Gustavo Heide
| 2-1 (7-6, 3-6, 6-4)
| Jan Choinski
|17/06/2026
| Poznan (Octavos de final)
| Maks Kasnikowski
| 1-2 (4-6, 6-2, 3-6)
| Jan Choinski