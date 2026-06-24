Taylor Fritz - Jan Choinski, en directo hoy: sigue el partido de Lexus Eastbourne Open

Taylor Fritz - Jan Choinski: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Lexus Eastbourne Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 24 de junio de 2026.

El tenista estadounidense Taylor Fritz(7) se enfrenta en Octavos de final del torneo Lexus Eastbourne Open al tenista Británico Jan Choinski(106) este miércoles no antes de las 15:30.

No hay partidos directos.

-Últimos Resultados de Taylor Fritz.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 21/06/2026 Halle Open (Final) Taylor Fritz 0-2 (4-6, 4-6) Frances Tiafoe 20/06/2026 Halle Open (Semifinal) Alexander Zverev 1-2 (7-6, 4-6, 5-7) Taylor Fritz 19/06/2026 Halle Open (Cuartos de final) Ben Shelton 1-2 (7-6, 6-7, 6-7) Taylor Fritz 18/06/2026 Halle Open (Octavos de final) Fabian Marozsan 0-2 (2-6, 4-6) Taylor Fritz 17/06/2026 Halle Open (Dieciseisavos de final) Zizou Bergs 1-2 (6-7, 7-5, 4-6) Taylor Fritz

-Últimos Resultados de Jan Choinski.