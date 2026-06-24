Taylor Fritz - Jan Choinski, en directo hoy: sigue el partido de Lexus Eastbourne Open

Taylor Fritz - Jan Choinski: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Lexus Eastbourne Open
Taylor Fritz - Jan Choinski: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Lexus Eastbourne Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: miércoles, 24 junio 2026 14:33
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Madrid, 24 de junio de 2026.

El tenista estadounidense Taylor Fritz(7) se enfrenta en Octavos de final del torneo Lexus Eastbourne Open al tenista Británico Jan Choinski(106) este miércoles no antes de las 15:30.

No hay partidos directos.

-Últimos Resultados de Taylor Fritz.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
21/06/2026 Halle Open (Final) Taylor Fritz 0-2 (4-6, 4-6) Frances Tiafoe
20/06/2026 Halle Open (Semifinal) Alexander Zverev 1-2 (7-6, 4-6, 5-7) Taylor Fritz
19/06/2026 Halle Open (Cuartos de final) Ben Shelton 1-2 (7-6, 6-7, 6-7) Taylor Fritz
18/06/2026 Halle Open (Octavos de final) Fabian Marozsan 0-2 (2-6, 4-6) Taylor Fritz
17/06/2026 Halle Open (Dieciseisavos de final) Zizou Bergs 1-2 (6-7, 7-5, 4-6) Taylor Fritz

-Últimos Resultados de Jan Choinski.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
22/06/2026 Lexus Eastbourne Open (Dieciseisavos de final) Jan Choinski 2-1 (1-6, 6-2, 6-2) Alexei Popyrin
21/06/2026 Lexus Eastbourne Open, Qualification (Cuartos de final) Marcos Giron 1-2 (5-7, 7-6, 6-7) Jan Choinski
20/06/2026 Lexus Eastbourne Open, Qualification (Octavos de final) Jan Choinski 2-0 (7-6, 6-4) Yibing Wu
18/06/2026 Poznan (Cuartos de final) Gustavo Heide 2-1 (7-6, 3-6, 6-4) Jan Choinski
17/06/2026 Poznan (Octavos de final) Maks Kasnikowski 1-2 (4-6, 6-2, 3-6) Jan Choinski

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