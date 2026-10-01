Taylor Fritz - Jaume Munar, en directo hoy: sigue el partido de Japan Open Tennis Championships

Taylor Fritz - Jaume Munar: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Japan Open Tennis Championships - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 1 de octubre de 2026.

El tenista estadounidense Taylor Fritz(10) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Japan Open Tennis Championships al tenista español Jaume Munar(66) este jueves no antes de las 04:00.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 05/01/2026 United Cup, Group A (Round Robin) Taylor Fritz 2-1 (7-6, 3-6, 7-6) Jaume Munar

Últimos Resultados de Taylor Fritz

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 26/09/2026 Laver Cup (Final) Carlos Alcaraz 2-1 (6-3, 4-6, 13-11) Taylor Fritz 05/09/2026 US Open ATP (Dieciseisavos de final) Taylor Fritz 2-3 (6-3, 6-4, 3-6, 4-6, 4-6) Francisco Cerundolo 03/09/2026 US Open ATP (Treintaidosavos de final) Taylor Fritz 3-0 (6-0, 6-1, 6-1) Mattia Bellucci 01/09/2026 US Open ATP (Sesentaicuatroavos de final) Taylor Fritz 3-0 (6-3, 6-2, 6-4) Darwin Blanch 21/08/2026 Cincinnati Open (Cuartos de final) Taylor Fritz 1-2 (6-7, 6-4, 3-6) Brandon Nakashima

Últimos Resultados de Jaume Munar