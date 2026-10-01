Taylor Fritz - Jaume Munar, en directo hoy: sigue el partido de Japan Open Tennis Championships

Taylor Fritz - Jaume Munar: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Japan Open Tennis Championships
Taylor Fritz - Jaume Munar: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Japan Open Tennis Championships - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: jueves, 1 octubre 2026 3:00
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Madrid, 1 de octubre de 2026.

El tenista estadounidense Taylor Fritz(10) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Japan Open Tennis Championships al tenista español Jaume Munar(66) este jueves no antes de las 04:00.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
05/01/2026 United Cup, Group A (Round Robin) Taylor Fritz 2-1 (7-6, 3-6, 7-6) Jaume Munar

Últimos Resultados de Taylor Fritz

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
26/09/2026 Laver Cup (Final) Carlos Alcaraz 2-1 (6-3, 4-6, 13-11) Taylor Fritz
05/09/2026 US Open ATP (Dieciseisavos de final) Taylor Fritz 2-3 (6-3, 6-4, 3-6, 4-6, 4-6) Francisco Cerundolo
03/09/2026 US Open ATP (Treintaidosavos de final) Taylor Fritz 3-0 (6-0, 6-1, 6-1) Mattia Bellucci
01/09/2026 US Open ATP (Sesentaicuatroavos de final) Taylor Fritz 3-0 (6-3, 6-2, 6-4) Darwin Blanch
21/08/2026 Cincinnati Open (Cuartos de final) Taylor Fritz 1-2 (6-7, 6-4, 3-6) Brandon Nakashima

Últimos Resultados de Jaume Munar

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
29/09/2026 Japan Open Tennis Championships, Qualification (Cuartos de final) Jaume Munar 2-0 (6-2, 6-3) Aleksandar Kovacevic
28/09/2026 Japan Open Tennis Championships, Qualification (Octavos de final) Jaume Munar 2-1 (5-7, 6-1, 6-4) Marcos Giron
12/09/2026 Seville (Semifinal) Jaume Munar 1-2 (6-4, 3-6, 6-7) Facundo Acosta
11/09/2026 Seville (Cuartos de final) Jaume Munar 2-1 (2-6, 6-1, 6-1) Raul Brancaccio
09/09/2026 Seville (Octavos de final) Jaume Munar 0-0 () Gonzalo Bueno
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