Taylor Fritz - Jaume Munar, en directo hoy: sigue el partido de Japan Open Tennis Championships

Taylor Fritz - Jaume Munar: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Japan Open Tennis Championships - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 1 de octubre de 2026.
El tenista estadounidense Taylor Fritz(10) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Japan Open Tennis Championships al tenista español Jaume Munar(66) este jueves no antes de las 04:00.
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|05/01/2026
| United Cup, Group A (Round Robin)
| Taylor Fritz
| 2-1 (7-6, 3-6, 7-6)
| Jaume Munar
Últimos Resultados de Taylor Fritz
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|26/09/2026
| Laver Cup (Final)
| Carlos Alcaraz
| 2-1 (6-3, 4-6, 13-11)
| Taylor Fritz
|05/09/2026
| US Open ATP (Dieciseisavos de final)
| Taylor Fritz
| 2-3 (6-3, 6-4, 3-6, 4-6, 4-6)
| Francisco Cerundolo
|03/09/2026
| US Open ATP (Treintaidosavos de final)
| Taylor Fritz
| 3-0 (6-0, 6-1, 6-1)
| Mattia Bellucci
|01/09/2026
| US Open ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Taylor Fritz
| 3-0 (6-3, 6-2, 6-4)
| Darwin Blanch
|21/08/2026
| Cincinnati Open (Cuartos de final)
| Taylor Fritz
| 1-2 (6-7, 6-4, 3-6)
| Brandon Nakashima
Últimos Resultados de Jaume Munar
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|29/09/2026
| Japan Open Tennis Championships, Qualification (Cuartos de final)
| Jaume Munar
| 2-0 (6-2, 6-3)
| Aleksandar Kovacevic
|28/09/2026
| Japan Open Tennis Championships, Qualification (Octavos de final)
| Jaume Munar
| 2-1 (5-7, 6-1, 6-4)
| Marcos Giron
|12/09/2026
| Seville (Semifinal)
| Jaume Munar
| 1-2 (6-4, 3-6, 6-7)
| Facundo Acosta
|11/09/2026
| Seville (Cuartos de final)
| Jaume Munar
| 2-1 (2-6, 6-1, 6-1)
| Raul Brancaccio
|09/09/2026
| Seville (Octavos de final)
| Jaume Munar
| 0-0 ()
| Gonzalo Bueno