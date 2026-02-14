Taylor Fritz - Marin Cilic, en directo hoy: sigue el partido de Dallas Open

Taylor Fritz - Marin Cilic: resumen y estadísticas del partido de Semifinal de Dallas Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 14 de febrero de 2026.
El tenista estadounidense Taylor Fritz(7) se enfrenta en Semifinal del torneo Dallas Open al tenista Croata Marin Cilic(61) este sábado a las 21:00.
###WidgetTenis###
No hay partidos directos.
-Últimos Resultados de Taylor Fritz.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|13/02/2026
| Dallas Open (Cuartos de final)
| Taylor Fritz
| 2-1 (6-7, 6-4, 7-6)
| Sebastian Korda
|12/02/2026
| Dallas Open (Octavos de final)
| Taylor Fritz
| 2-0 (6-3, 6-4)
| Brandon Nakashima
|11/02/2026
| Dallas Open (Dieciseisavos de final)
| Taylor Fritz
| 2-1 (6-4, 5-7, 7-6)
| Marcos Giron
|26/01/2026
| Australian Open ATP (Octavos de final)
| Lorenzo Musetti
| 3-0 (6-2, 7-5, 6-4)
| Taylor Fritz
|24/01/2026
| Australian Open ATP (Dieciseisavos de final)
| Stan Wawrinka
| 1-3 (6-7, 6-2, 4-6, 4-6)
| Taylor Fritz
-Últimos Resultados de Marin Cilic.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|13/02/2026
| Dallas Open (Cuartos de final)
| Jack Pinnington Jones
| 0-2 (1-6, 4-6)
| Marin Cilic
|12/02/2026
| Dallas Open (Octavos de final)
| Ethan Quinn
| 0-2 (6-7, 3-6)
| Marin Cilic
|10/02/2026
| Dallas Open (Dieciseisavos de final)
| Marin Cilic
| 2-0 (7-5, 7-6)
| Learner Tien
|24/01/2026
| Australian Open ATP (Dieciseisavos de final)
| Marin Cilic
| 1-3 (4-6, 4-6, 6-3, 5-7)
| Casper Ruud
|22/01/2026
| Australian Open ATP (Treintaidosavos de final)
| Denis Shapovalov
| 0-3 (4-6, 3-6, 2-6)
| Marin Cilic