Taylor Fritz - Marin Cilic, en directo hoy: sigue el partido de Dallas Open

Taylor Fritz - Marin Cilic: resumen y estadísticas del partido de Semifinal de Dallas Open
Taylor Fritz - Marin Cilic: resumen y estadísticas del partido de Semifinal de Dallas Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: sábado, 14 febrero 2026 20:02
Seguir en

Madrid, 14 de febrero de 2026.

El tenista estadounidense Taylor Fritz(7) se enfrenta en Semifinal del torneo Dallas Open al tenista Croata Marin Cilic(61) este sábado a las 21:00.

No hay partidos directos.

-Últimos Resultados de Taylor Fritz.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
13/02/2026 Dallas Open (Cuartos de final) Taylor Fritz 2-1 (6-7, 6-4, 7-6) Sebastian Korda
12/02/2026 Dallas Open (Octavos de final) Taylor Fritz 2-0 (6-3, 6-4) Brandon Nakashima
11/02/2026 Dallas Open (Dieciseisavos de final) Taylor Fritz 2-1 (6-4, 5-7, 7-6) Marcos Giron
26/01/2026 Australian Open ATP (Octavos de final) Lorenzo Musetti 3-0 (6-2, 7-5, 6-4) Taylor Fritz
24/01/2026 Australian Open ATP (Dieciseisavos de final) Stan Wawrinka 1-3 (6-7, 6-2, 4-6, 4-6) Taylor Fritz

-Últimos Resultados de Marin Cilic.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
13/02/2026 Dallas Open (Cuartos de final) Jack Pinnington Jones 0-2 (1-6, 4-6) Marin Cilic
12/02/2026 Dallas Open (Octavos de final) Ethan Quinn 0-2 (6-7, 3-6) Marin Cilic
10/02/2026 Dallas Open (Dieciseisavos de final) Marin Cilic 2-0 (7-5, 7-6) Learner Tien
24/01/2026 Australian Open ATP (Dieciseisavos de final) Marin Cilic 1-3 (4-6, 4-6, 6-3, 5-7) Casper Ruud
22/01/2026 Australian Open ATP (Treintaidosavos de final) Denis Shapovalov 0-3 (4-6, 3-6, 2-6) Marin Cilic

