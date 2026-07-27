Taylor Fritz - Zizou Bergs, en directo hoy: sigue el partido de Mubadala Citi DC Open

Taylor Fritz - Zizou Bergs: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Mubadala Citi DC Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 27 de julio de 2026.

El tenista estadounidense Taylor Fritz(10) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Mubadala Citi DC Open al tenista Belga Zizou Bergs(36) este lunes no antes de las 21:00.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 17/06/2026 Halle Open (Dieciseisavos de final) Zizou Bergs 1-2 (6-7, 7-5, 4-6) Taylor Fritz

Últimos Resultados de Taylor Fritz

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 08/07/2026 Wimbledon ATP (Cuartos de final) Taylor Fritz 0-3 (4-6, 4-6, 2-6) Alexander Zverev 06/07/2026 Wimbledon ATP (Octavos de final) Taylor Fritz 3-0 (7-6, 6-4, 6-4) Alexander Bublik 04/07/2026 Wimbledon ATP (Dieciseisavos de final) Taylor Fritz 3-1 (4-6, 6-3, 6-4, 7-6) Lorenzo Sonego 02/07/2026 Wimbledon ATP (Treintaidosavos de final) Taylor Fritz 3-0 (6-2, 6-2, 7-5) Patrick Kypson 30/06/2026 Wimbledon ATP (Sesentaicuatroavos de final) Taylor Fritz 3-0 (6-3, 6-4, 6-3) Dusan Lajovic

Últimos Resultados de Zizou Bergs