Taylor Fritz - Zizou Bergs, en directo hoy: sigue el partido de Mubadala Citi DC Open

Taylor Fritz - Zizou Bergs: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Mubadala Citi DC Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 27 de julio de 2026.
El tenista estadounidense Taylor Fritz(10) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Mubadala Citi DC Open al tenista Belga Zizou Bergs(36) este lunes no antes de las 21:00.
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|17/06/2026
| Halle Open (Dieciseisavos de final)
| Zizou Bergs
| 1-2 (6-7, 7-5, 4-6)
| Taylor Fritz
Últimos Resultados de Taylor Fritz
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|08/07/2026
| Wimbledon ATP (Cuartos de final)
| Taylor Fritz
| 0-3 (4-6, 4-6, 2-6)
| Alexander Zverev
|06/07/2026
| Wimbledon ATP (Octavos de final)
| Taylor Fritz
| 3-0 (7-6, 6-4, 6-4)
| Alexander Bublik
|04/07/2026
| Wimbledon ATP (Dieciseisavos de final)
| Taylor Fritz
| 3-1 (4-6, 6-3, 6-4, 7-6)
| Lorenzo Sonego
|02/07/2026
| Wimbledon ATP (Treintaidosavos de final)
| Taylor Fritz
| 3-0 (6-2, 6-2, 7-5)
| Patrick Kypson
|30/06/2026
| Wimbledon ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Taylor Fritz
| 3-0 (6-3, 6-4, 6-3)
| Dusan Lajovic
Últimos Resultados de Zizou Bergs
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|04/07/2026
| Wimbledon ATP (Dieciseisavos de final)
| Zizou Bergs
| 2-3 (6-2, 5-7, 6-2, 6-7, 6-7)
| Arthur Fery
|02/07/2026
| Wimbledon ATP (Treintaidosavos de final)
| Zizou Bergs
| 3-1 (7-6, 4-6, 6-2, 6-3)
| Jaime Faria
|30/06/2026
| Wimbledon ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Ugo Humbert
| 2-3 (2-6, 5-7, 6-4, 6-3, 3-6)
| Zizou Bergs
|28/06/2026
| Lexus Eastbourne Open (Final)
| Zizou Bergs
| 2-1 (3-6, 6-1, 6-4)
| Ugo Humbert
|26/06/2026
| Lexus Eastbourne Open (Semifinal)
| Zizou Bergs
| 2-1 (4-6, 7-6, 6-2)
| Toby Samuel