Terence Atmane - Rafael Jodar, en directo hoy: sigue el partido de Mexican Open

Terence Atmane - Rafael Jodar: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Mexican Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 26 de febrero de 2026.
El tenista Francés Terence Atmane(63) se enfrenta en Octavos de final del torneo Mexican Open al tenista Español Rafael Jodar(114) este jueves a las 01:00.
No hay partidos directos.
-Últimos Resultados de Terence Atmane.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|25/02/2026
| Mexican Open (Dieciseisavos de final)
| Terence Atmane
| 2-0 (6-3, 6-3)
| Grigor Dimitrov
|18/02/2026
| Delray Beach Open (Octavos de final)
| Terence Atmane
| 0-2 (5-7, 4-6)
| Flavio Cobolli
|16/02/2026
| Delray Beach Open (Dieciseisavos de final)
| Patrick Kypson
| 1-2 (3-6, 6-2, 4-6)
| Terence Atmane
|10/02/2026
| Dallas Open (Dieciseisavos de final)
| Terence Atmane
| 1-2 (6-4, 2-6, 2-6)
| Frances Tiafoe
|19/01/2026
| Australian Open ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Terence Atmane
| 2-3 (4-6, 6-3, 7-6, 1-6, 1-6)
| Francesco Maestrelli
-Últimos Resultados de Rafael Jodar.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|24/02/2026
| Mexican Open (Dieciseisavos de final)
| Rafael Jodar
| 2-0 (6-3, 6-2)
| Cameron Norrie
|20/02/2026
| Delray Beach Open (Octavos de final)
| Taylor Fritz
| 2-0 (7-6, 6-4)
| Rafael Jodar
|17/02/2026
| Delray Beach Open (Dieciseisavos de final)
| Ethan Quinn
| 0-2 (2-6, 3-6)
| Rafael Jodar
|11/02/2026
| Dallas Open (Dieciseisavos de final)
| Denis Shapovalov
| 2-0 (6-1, 6-2)
| Rafael Jodar
|08/02/2026
| Dallas Open, Qualification (Cuartos de final)
| Rafael Jodar
| 2-0 (7-6, 7-6)
| Murphy Cassone