Terence Atmane - Rafael Jodar, en directo hoy: sigue el partido de Mexican Open

Terence Atmane - Rafael Jodar: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Mexican Open
Terence Atmane - Rafael Jodar: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Mexican Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: jueves, 26 febrero 2026 0:02
Seguir en

Madrid, 26 de febrero de 2026.

El tenista Francés Terence Atmane(63) se enfrenta en Octavos de final del torneo Mexican Open al tenista Español Rafael Jodar(114) este jueves a las 01:00.

###WidgetTenis###

No hay partidos directos.

-Últimos Resultados de Terence Atmane.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
25/02/2026 Mexican Open (Dieciseisavos de final) Terence Atmane 2-0 (6-3, 6-3) Grigor Dimitrov
18/02/2026 Delray Beach Open (Octavos de final) Terence Atmane 0-2 (5-7, 4-6) Flavio Cobolli
16/02/2026 Delray Beach Open (Dieciseisavos de final) Patrick Kypson 1-2 (3-6, 6-2, 4-6) Terence Atmane
10/02/2026 Dallas Open (Dieciseisavos de final) Terence Atmane 1-2 (6-4, 2-6, 2-6) Frances Tiafoe
19/01/2026 Australian Open ATP (Sesentaicuatroavos de final) Terence Atmane 2-3 (4-6, 6-3, 7-6, 1-6, 1-6) Francesco Maestrelli

-Últimos Resultados de Rafael Jodar.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
24/02/2026 Mexican Open (Dieciseisavos de final) Rafael Jodar 2-0 (6-3, 6-2) Cameron Norrie
20/02/2026 Delray Beach Open (Octavos de final) Taylor Fritz 2-0 (7-6, 6-4) Rafael Jodar
17/02/2026 Delray Beach Open (Dieciseisavos de final) Ethan Quinn 0-2 (2-6, 3-6) Rafael Jodar
11/02/2026 Dallas Open (Dieciseisavos de final) Denis Shapovalov 2-0 (6-1, 6-2) Rafael Jodar
08/02/2026 Dallas Open, Qualification (Cuartos de final) Rafael Jodar 2-0 (7-6, 7-6) Murphy Cassone

Contador

Contenido patrocinado