Thiago Agustin Tirante - Pablo Carreno Busta, en directo hoy: sigue el partido de Roland Garros ATP

Thiago Agustin Tirante - Pablo Carreno Busta: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Roland Garros ATP - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 29 de mayo de 2026.
El tenista argentino Thiago Agustin Tirante(60) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Roland Garros ATP al tenista español Pablo Carreno Busta(89) este viernes a las 11:00.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|05/05/2025
| Internazionali BNL d'Italia, Qualification (Sin Definir)
| Pablo Carreno Busta
| 1-0 (7-6, 2-1)
| Thiago Agustin Tirante
-Últimos Resultados de Thiago Agustin Tirante.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|27/05/2026
| Roland Garros ATP (Treintaidosavos de final)
| Alejandro Davidovich Fokina
| 1-3 (6-4, 6-7, 1-6, 3-6)
| Thiago Agustin Tirante
|24/05/2026
| Roland Garros ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Pablo Llamas Ruiz
| 1-3 (3-6, 6-7, 7-6, 0-6)
| Thiago Agustin Tirante
|18/05/2026
| Geneva Open (Dieciseisavos de final)
| Arthur Rinderknech
| 2-0 (6-4, 6-1)
| Thiago Agustin Tirante
|12/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Octavos de final)
| Thiago Agustin Tirante
| 0-2 (3-6, 2-6)
| Daniil Medvedev
|11/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Dieciseisavos de final)
| Flavio Cobolli
| 0-2 (3-6, 4-6)
| Thiago Agustin Tirante
-Últimos Resultados de Pablo Carreno Busta.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|27/05/2026
| Roland Garros ATP (Treintaidosavos de final)
| Thanasi Kokkinakis
| 1-1 (5-7, 6-4, 0-1)
| Pablo Carreno Busta
|25/05/2026
| Roland Garros ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Pablo Carreno Busta
| 3-0 (6-3, 7-6, 6-3)
| Jiri Lehecka
|15/05/2026
| Valencia (Cuartos de final)
| Pablo Carreno Busta
| 0-0 ()
| Jaume Munar
|14/05/2026
| Valencia (Octavos de final)
| Sebastian Baez
| 1-2 (7-5, 5-7, 5-7)
| Pablo Carreno Busta
|12/05/2026
| Valencia (Dieciseisavos de final)
| Pablo Carreno Busta
| 2-0 (6-4, 6-3)
| Francisco Comesana