Thiago Agustin Tirante - Pablo Carreno Busta, en directo hoy: sigue el partido de Roland Garros ATP

Actualizado: viernes, 29 mayo 2026 10:02
Madrid, 29 de mayo de 2026.

El tenista argentino Thiago Agustin Tirante(60) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Roland Garros ATP al tenista español Pablo Carreno Busta(89) este viernes a las 11:00.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
05/05/2025 Internazionali BNL d'Italia, Qualification (Sin Definir) Pablo Carreno Busta 1-0 (7-6, 2-1) Thiago Agustin Tirante

-Últimos Resultados de Thiago Agustin Tirante.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
27/05/2026 Roland Garros ATP (Treintaidosavos de final) Alejandro Davidovich Fokina 1-3 (6-4, 6-7, 1-6, 3-6) Thiago Agustin Tirante
24/05/2026 Roland Garros ATP (Sesentaicuatroavos de final) Pablo Llamas Ruiz 1-3 (3-6, 6-7, 7-6, 0-6) Thiago Agustin Tirante
18/05/2026 Geneva Open (Dieciseisavos de final) Arthur Rinderknech 2-0 (6-4, 6-1) Thiago Agustin Tirante
12/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Octavos de final) Thiago Agustin Tirante 0-2 (3-6, 2-6) Daniil Medvedev
11/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Dieciseisavos de final) Flavio Cobolli 0-2 (3-6, 4-6) Thiago Agustin Tirante

-Últimos Resultados de Pablo Carreno Busta.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
27/05/2026 Roland Garros ATP (Treintaidosavos de final) Thanasi Kokkinakis 1-1 (5-7, 6-4, 0-1) Pablo Carreno Busta
25/05/2026 Roland Garros ATP (Sesentaicuatroavos de final) Pablo Carreno Busta 3-0 (6-3, 7-6, 6-3) Jiri Lehecka
15/05/2026 Valencia (Cuartos de final) Pablo Carreno Busta 0-0 () Jaume Munar
14/05/2026 Valencia (Octavos de final) Sebastian Baez 1-2 (7-5, 5-7, 5-7) Pablo Carreno Busta
12/05/2026 Valencia (Dieciseisavos de final) Pablo Carreno Busta 2-0 (6-4, 6-3) Francisco Comesana

