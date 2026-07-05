Thilo Behrmann - Damir Zhalgasbay, en directo hoy: sigue el partido de Wimbledon Juniors, Boys

Thilo Behrmann - Damir Zhalgasbay: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Wimbledon Juniors, Boys - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 5 de julio de 2026.

El tenista austriaco Thilo Behrmann(0) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Wimbledon Juniors, Boys al tenista kazajo Damir Zhalgasbay(0) este domingo no antes de las 18:00.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 26/01/2026 Australian Open Juniors, Boys (Dieciseisavos de final) Damir Zhalgasbay 0-2 (3-6, 6-7) Thilo Behrmann

-Últimos Resultados de Thilo Behrmann.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 04/06/2026 Roland Garros Juniors, Boys (Cuartos de final) Luis Guto Miguel 2-1 (6-4, 1-6, 6-3) Thilo Behrmann 03/06/2026 Roland Garros Juniors, Boys (Octavos de final) Mathys Domenc 0-2 (0-6, 6-7) Thilo Behrmann 01/06/2026 Roland Garros Juniors, Boys (Dieciseisavos de final) Oliver Majdandzic 0-2 (3-6, 1-6) Thilo Behrmann 31/05/2026 Roland Garros Juniors, Boys (Treintaidosavos de final) Benoit Geldof 0-2 (2-6, 2-6) Thilo Behrmann 29/01/2026 Australian Open Juniors, Boys (Octavos de final) Ziga Sesko 2-0 (6-2, 6-4) Thilo Behrmann

-Últimos Resultados de Damir Zhalgasbay.