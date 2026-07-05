Thilo Behrmann - Damir Zhalgasbay, en directo hoy: sigue el partido de Wimbledon Juniors, Boys

Thilo Behrmann - Damir Zhalgasbay: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Wimbledon Juniors, Boys
Thilo Behrmann - Damir Zhalgasbay: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Wimbledon Juniors, Boys - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: domingo, 5 julio 2026 18:29
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Madrid, 5 de julio de 2026.

El tenista austriaco Thilo Behrmann(0) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Wimbledon Juniors, Boys al tenista kazajo Damir Zhalgasbay(0) este domingo no antes de las 18:00.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
26/01/2026 Australian Open Juniors, Boys (Dieciseisavos de final) Damir Zhalgasbay 0-2 (3-6, 6-7) Thilo Behrmann

-Últimos Resultados de Thilo Behrmann.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
04/06/2026 Roland Garros Juniors, Boys (Cuartos de final) Luis Guto Miguel 2-1 (6-4, 1-6, 6-3) Thilo Behrmann
03/06/2026 Roland Garros Juniors, Boys (Octavos de final) Mathys Domenc 0-2 (0-6, 6-7) Thilo Behrmann
01/06/2026 Roland Garros Juniors, Boys (Dieciseisavos de final) Oliver Majdandzic 0-2 (3-6, 1-6) Thilo Behrmann
31/05/2026 Roland Garros Juniors, Boys (Treintaidosavos de final) Benoit Geldof 0-2 (2-6, 2-6) Thilo Behrmann
29/01/2026 Australian Open Juniors, Boys (Octavos de final) Ziga Sesko 2-0 (6-2, 6-4) Thilo Behrmann

-Últimos Resultados de Damir Zhalgasbay.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
31/05/2026 Roland Garros Juniors, Boys (Treintaidosavos de final) Damir Zhalgasbay 0-2 (2-6, 3-6) Yannick Alexandrescou
20/04/2026 Shymkent (Dieciseisavos de final) Sandro Kopp 2-0 (6-4, 6-1) Damir Zhalgasbay
26/01/2026 Australian Open Juniors, Boys (Dieciseisavos de final) Damir Zhalgasbay 0-2 (3-6, 6-7) Thilo Behrmann
25/01/2026 Australian Open Juniors, Boys (Treintaidosavos de final) Aleksander Blus 0-2 (6-7, 5-7) Damir Zhalgasbay

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