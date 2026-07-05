Thilo Behrmann - Damir Zhalgasbay, en directo hoy: sigue el partido de Wimbledon Juniors, Boys

Thilo Behrmann - Damir Zhalgasbay: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Wimbledon Juniors, Boys - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 5 de julio de 2026.
El tenista austriaco Thilo Behrmann(0) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Wimbledon Juniors, Boys al tenista kazajo Damir Zhalgasbay(0) este domingo no antes de las 18:00.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|26/01/2026
| Australian Open Juniors, Boys (Dieciseisavos de final)
| Damir Zhalgasbay
| 0-2 (3-6, 6-7)
| Thilo Behrmann
-Últimos Resultados de Thilo Behrmann.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|04/06/2026
| Roland Garros Juniors, Boys (Cuartos de final)
| Luis Guto Miguel
| 2-1 (6-4, 1-6, 6-3)
| Thilo Behrmann
|03/06/2026
| Roland Garros Juniors, Boys (Octavos de final)
| Mathys Domenc
| 0-2 (0-6, 6-7)
| Thilo Behrmann
|01/06/2026
| Roland Garros Juniors, Boys (Dieciseisavos de final)
| Oliver Majdandzic
| 0-2 (3-6, 1-6)
| Thilo Behrmann
|31/05/2026
| Roland Garros Juniors, Boys (Treintaidosavos de final)
| Benoit Geldof
| 0-2 (2-6, 2-6)
| Thilo Behrmann
|29/01/2026
| Australian Open Juniors, Boys (Octavos de final)
| Ziga Sesko
| 2-0 (6-2, 6-4)
| Thilo Behrmann
-Últimos Resultados de Damir Zhalgasbay.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|31/05/2026
| Roland Garros Juniors, Boys (Treintaidosavos de final)
| Damir Zhalgasbay
| 0-2 (2-6, 3-6)
| Yannick Alexandrescou
|20/04/2026
| Shymkent (Dieciseisavos de final)
| Sandro Kopp
| 2-0 (6-4, 6-1)
| Damir Zhalgasbay
|26/01/2026
| Australian Open Juniors, Boys (Dieciseisavos de final)
| Damir Zhalgasbay
| 0-2 (3-6, 6-7)
| Thilo Behrmann
|25/01/2026
| Australian Open Juniors, Boys (Treintaidosavos de final)
| Aleksander Blus
| 0-2 (6-7, 5-7)
| Damir Zhalgasbay