Tomas Etcheverry - Alex de Minaur, en directo hoy: sigue el partido de Rolex Paris Masters

Madrid, 4 de noviembre de 2026.

El tenista argentino Tomas Etcheverry(31) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Rolex Paris Masters al tenista australiano Alex de Minaur(9) este miércoles no antes de las 14:30.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 15/04/2025 Barcelona Open (Dieciseisavos de final) Tomas Etcheverry 0-2 (4-6, 4-6) Alex de Minaur 28/12/2024 United Cup, Group F (Round Robin) Alex de Minaur 2-0 (6-1, 6-4) Tomas Etcheverry 01/06/2023 Roland Garros ATP (Treintaidosavos de final) Tomas Etcheverry 3-0 (6-3, 7-6, 6-3) Alex de Minaur

Últimos Resultados de Tomas Etcheverry

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 03/11/2026 Rolex Paris Masters (Treintaidosavos de final) Andrey Rublev 1-2 (4-6, 7-6, 6-7) Tomas Etcheverry 26/10/2026 Erste Bank Open (Dieciseisavos de final) Matteo Berrettini 2-0 (6-3, 6-4) Tomas Etcheverry 21/10/2026 Almaty Open (Dieciseisavos de final) Mattia Bellucci 2-1 (7-6, 2-6, 6-4) Tomas Etcheverry 10/10/2026 Shanghai Rolex Masters (Treintaidosavos de final) Dalibor Svrcina 2-1 (6-3, 3-6, 7-5) Tomas Etcheverry

Últimos Resultados de Alex de Minaur