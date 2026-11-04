Tomas Etcheverry - Alex de Minaur, en directo hoy: sigue el partido de Rolex Paris Masters

Madrid, 4 de noviembre de 2026.
El tenista argentino Tomas Etcheverry(31) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Rolex Paris Masters al tenista australiano Alex de Minaur(9) este miércoles no antes de las 14:30.
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|15/04/2025
| Barcelona Open (Dieciseisavos de final)
| Tomas Etcheverry
| 0-2 (4-6, 4-6)
| Alex de Minaur
|28/12/2024
| United Cup, Group F (Round Robin)
| Alex de Minaur
| 2-0 (6-1, 6-4)
| Tomas Etcheverry
|01/06/2023
| Roland Garros ATP (Treintaidosavos de final)
| Tomas Etcheverry
| 3-0 (6-3, 7-6, 6-3)
| Alex de Minaur
Últimos Resultados de Tomas Etcheverry
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|03/11/2026
| Rolex Paris Masters (Treintaidosavos de final)
| Andrey Rublev
| 1-2 (4-6, 7-6, 6-7)
| Tomas Etcheverry
|26/10/2026
| Erste Bank Open (Dieciseisavos de final)
| Matteo Berrettini
| 2-0 (6-3, 6-4)
| Tomas Etcheverry
|21/10/2026
| Almaty Open (Dieciseisavos de final)
| Mattia Bellucci
| 2-1 (7-6, 2-6, 6-4)
| Tomas Etcheverry
|10/10/2026
| Shanghai Rolex Masters (Treintaidosavos de final)
| Dalibor Svrcina
| 2-1 (6-3, 3-6, 7-5)
| Tomas Etcheverry
Últimos Resultados de Alex de Minaur
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|01/11/2026
| Erste Bank Open (Final)
| Alex de Minaur
| 0-2 (1-6, 4-6)
| Carlos Alcaraz
|31/10/2026
| Erste Bank Open (Semifinal)
| Alexander Zverev
| 1-2 (4-6, 6-1, 6-7)
| Alex de Minaur
|30/10/2026
| Erste Bank Open (Cuartos de final)
| Matteo Berrettini
| 0-2 (6-7, 2-6)
| Alex de Minaur
|28/10/2026
| Erste Bank Open (Octavos de final)
| Learner Tien
| 0-2 (4-6, 2-6)
| Alex de Minaur
|26/10/2026
| Erste Bank Open (Dieciseisavos de final)
| Tomas Machac
| 1-2 (6-1, 4-6, 3-6)
| Alex de Minaur