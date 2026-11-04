Tomas Etcheverry - Alex de Minaur, en directo hoy: sigue el partido de Rolex Paris Masters

Europa Press Deportes
Actualizado: miércoles, 4 noviembre 2026 14:48
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Madrid, 4 de noviembre de 2026.

El tenista argentino Tomas Etcheverry(31) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Rolex Paris Masters al tenista australiano Alex de Minaur(9) este miércoles no antes de las 14:30.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
15/04/2025 Barcelona Open (Dieciseisavos de final) Tomas Etcheverry 0-2 (4-6, 4-6) Alex de Minaur
28/12/2024 United Cup, Group F (Round Robin) Alex de Minaur 2-0 (6-1, 6-4) Tomas Etcheverry
01/06/2023 Roland Garros ATP (Treintaidosavos de final) Tomas Etcheverry 3-0 (6-3, 7-6, 6-3) Alex de Minaur

Últimos Resultados de Tomas Etcheverry

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
03/11/2026 Rolex Paris Masters (Treintaidosavos de final) Andrey Rublev 1-2 (4-6, 7-6, 6-7) Tomas Etcheverry
26/10/2026 Erste Bank Open (Dieciseisavos de final) Matteo Berrettini 2-0 (6-3, 6-4) Tomas Etcheverry
21/10/2026 Almaty Open (Dieciseisavos de final) Mattia Bellucci 2-1 (7-6, 2-6, 6-4) Tomas Etcheverry
10/10/2026 Shanghai Rolex Masters (Treintaidosavos de final) Dalibor Svrcina 2-1 (6-3, 3-6, 7-5) Tomas Etcheverry

Últimos Resultados de Alex de Minaur

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
01/11/2026 Erste Bank Open (Final) Alex de Minaur 0-2 (1-6, 4-6) Carlos Alcaraz
31/10/2026 Erste Bank Open (Semifinal) Alexander Zverev 1-2 (4-6, 6-1, 6-7) Alex de Minaur
30/10/2026 Erste Bank Open (Cuartos de final) Matteo Berrettini 0-2 (6-7, 2-6) Alex de Minaur
28/10/2026 Erste Bank Open (Octavos de final) Learner Tien 0-2 (4-6, 2-6) Alex de Minaur
26/10/2026 Erste Bank Open (Dieciseisavos de final) Tomas Machac 1-2 (6-1, 4-6, 3-6) Alex de Minaur

Tomas Etcheverry gana el punto de juego, igualando el marcador 3-3.

Tomas Etcheverry gana el punto de juego, igualando el marcador 3-3.

Tomas Etcheverry rompe el servicio de Álex de Miñaur para ponerse 2-3.

Tomas Etcheverry rompe el servicio de Álex de Miñaur para ponerse 2-3.

Álex de Miñaur rompe el servicio de Tomas Etcheverry y se pone 3-1 por delante.

Álex de Miñaur rompe el servicio de Tomas Etcheverry y se pone 3-1 por delante.

Álex de Miñaur se lleva el juego y domina ahora 2-1.

Álex de Miñaur se lleva el juego y domina ahora 2-1.

Tomas Etcheverry gana el punto de juego, igualando el marcador 1-1.

Tomas Etcheverry gana el punto de juego, igualando el marcador 1-1.

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