Tomas Machac - Jannik Sinner, en directo hoy: sigue el partido de Qatar Open

Tomas Machac - Jannik Sinner: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Qatar Open
Europa Press Deportes
Publicado: lunes, 16 febrero 2026 17:52
Madrid, 16 de febrero de 2026.

El tenista Checo Tomas Machac(31) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Qatar Open al tenista Italiano Jannik Sinner(2) este lunes a las 17:30.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
12/10/2024 Shanghai Rolex Masters (Semifinal) Jannik Sinner 2-0 (6-4, 7-5) Tomas Machac
27/03/2024 Miami Open (Cuartos de final) Tomas Machac 0-2 (4-6, 2-6) Jannik Sinner

-Últimos Resultados de Tomas Machac.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
04/02/2026 Open Sud de France (Octavos de final) Arthur Gea 1-0 (6-3, 4-5) Tomas Machac
24/01/2026 Australian Open ATP (Dieciseisavos de final) Lorenzo Musetti 3-2 (5-7, 6-4, 6-2, 5-7, 6-2) Tomas Machac
22/01/2026 Australian Open ATP (Treintaidosavos de final) Tomas Machac 3-1 (6-4, 3-6, 7-6, 7-6) Stefanos Tsitsipas
20/01/2026 Australian Open ATP (Sesentaicuatroavos de final) Grigor Dimitrov 0-3 (4-6, 4-6, 3-6) Tomas Machac
17/01/2026 Adelaide International (Final) Ugo Humbert 1-2 (4-6, 7-6, 2-6) Tomas Machac

-Últimos Resultados de Jannik Sinner.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
30/01/2026 Australian Open ATP (Semifinal) Novak Djokovic 3-2 (3-6, 6-3, 4-6, 6-4, 6-4) Jannik Sinner
28/01/2026 Australian Open ATP (Cuartos de final) Ben Shelton 0-3 (3-6, 4-6, 4-6) Jannik Sinner
26/01/2026 Australian Open ATP (Octavos de final) Luciano Darderi 0-3 (1-6, 3-6, 6-7) Jannik Sinner
24/01/2026 Australian Open ATP (Dieciseisavos de final) Eliot Spizzirri 1-3 (6-4, 3-6, 4-6, 4-6) Jannik Sinner
22/01/2026 Australian Open ATP (Treintaidosavos de final) James Duckworth 0-3 (1-6, 4-6, 2-6) Jannik Sinner

