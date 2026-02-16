Tomas Machac - Jannik Sinner, en directo hoy: sigue el partido de Qatar Open

Tomas Machac - Jannik Sinner: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Qatar Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 16 de febrero de 2026.
El tenista Checo Tomas Machac(31) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Qatar Open al tenista Italiano Jannik Sinner(2) este lunes a las 17:30.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|12/10/2024
| Shanghai Rolex Masters (Semifinal)
| Jannik Sinner
| 2-0 (6-4, 7-5)
| Tomas Machac
|27/03/2024
| Miami Open (Cuartos de final)
| Tomas Machac
| 0-2 (4-6, 2-6)
| Jannik Sinner
-Últimos Resultados de Tomas Machac.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|04/02/2026
| Open Sud de France (Octavos de final)
| Arthur Gea
| 1-0 (6-3, 4-5)
| Tomas Machac
|24/01/2026
| Australian Open ATP (Dieciseisavos de final)
| Lorenzo Musetti
| 3-2 (5-7, 6-4, 6-2, 5-7, 6-2)
| Tomas Machac
|22/01/2026
| Australian Open ATP (Treintaidosavos de final)
| Tomas Machac
| 3-1 (6-4, 3-6, 7-6, 7-6)
| Stefanos Tsitsipas
|20/01/2026
| Australian Open ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Grigor Dimitrov
| 0-3 (4-6, 4-6, 3-6)
| Tomas Machac
|17/01/2026
| Adelaide International (Final)
| Ugo Humbert
| 1-2 (4-6, 7-6, 2-6)
| Tomas Machac
-Últimos Resultados de Jannik Sinner.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|30/01/2026
| Australian Open ATP (Semifinal)
| Novak Djokovic
| 3-2 (3-6, 6-3, 4-6, 6-4, 6-4)
| Jannik Sinner
|28/01/2026
| Australian Open ATP (Cuartos de final)
| Ben Shelton
| 0-3 (3-6, 4-6, 4-6)
| Jannik Sinner
|26/01/2026
| Australian Open ATP (Octavos de final)
| Luciano Darderi
| 0-3 (1-6, 3-6, 6-7)
| Jannik Sinner
|24/01/2026
| Australian Open ATP (Dieciseisavos de final)
| Eliot Spizzirri
| 1-3 (6-4, 3-6, 4-6, 4-6)
| Jannik Sinner
|22/01/2026
| Australian Open ATP (Treintaidosavos de final)
| James Duckworth
| 0-3 (1-6, 4-6, 2-6)
| Jannik Sinner