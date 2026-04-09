Tomas Machac - Jannik Sinner, en directo hoy: sigue el partido de Rolex Monte Carlo Masters

Tomas Machac - Jannik Sinner: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Rolex Monte Carlo Masters - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 9 de abril de 2026.
El tenista Checo Tomas Machac(53) se enfrenta en Octavos de final del torneo Rolex Monte Carlo Masters al tenista Italiano Jannik Sinner(2) este jueves a las 12:30.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|16/02/2026
| Qatar Open (Dieciseisavos de final)
| Tomas Machac
| 0-2 (1-6, 4-6)
| Jannik Sinner
|12/10/2024
| Shanghai Rolex Masters (Semifinal)
| Jannik Sinner
| 2-0 (6-4, 7-5)
| Tomas Machac
|27/03/2024
| Miami Open (Cuartos de final)
| Tomas Machac
| 0-2 (4-6, 2-6)
| Jannik Sinner
-Últimos Resultados de Tomas Machac.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|08/04/2026
| Rolex Monte Carlo Masters (Dieciseisavos de final)
| Francisco Cerundolo
| 0-2 (6-7, 3-6)
| Tomas Machac
|06/04/2026
| Rolex Monte Carlo Masters (Treintaidosavos de final)
| Daniel Altmaier
| 1-2 (4-6, 6-1, 3-6)
| Tomas Machac
|02/04/2026
| Grand Prix Hassan II (Octavos de final)
| Rafael Jodar
| 2-1 (6-4, 4-6, 6-3)
| Tomas Machac
|21/03/2026
| Miami Open (Treintaidosavos de final)
| Corentin Moutet
| 2-1 (6-0, 1-6, 6-4)
| Tomas Machac
|19/03/2026
| Miami Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Emilio Nava
| 1-2 (6-2, 4-6, 1-6)
| Tomas Machac
-Últimos Resultados de Jannik Sinner.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|07/04/2026
| Rolex Monte Carlo Masters (Dieciseisavos de final)
| Ugo Humbert
| 0-2 (3-6, 0-6)
| Jannik Sinner
|29/03/2026
| Miami Open (Final)
| Jiri Lehecka
| 0-2 (4-6, 4-6)
| Jannik Sinner
|28/03/2026
| Miami Open (Semifinal)
| Alexander Zverev
| 0-2 (3-6, 6-7)
| Jannik Sinner
|26/03/2026
| Miami Open (Cuartos de final)
| Frances Tiafoe
| 0-2 (2-6, 2-6)
| Jannik Sinner
|24/03/2026
| Miami Open (Octavos de final)
| Alex Michelsen
| 0-2 (5-7, 6-7)
| Jannik Sinner