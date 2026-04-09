Tomas Machac - Jannik Sinner, en directo hoy: sigue el partido de Rolex Monte Carlo Masters

Tomas Machac - Jannik Sinner: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Rolex Monte Carlo Masters
Europa Press Deportes
Actualizado: jueves, 9 abril 2026 12:48
Madrid, 9 de abril de 2026.

El tenista Checo Tomas Machac(53) se enfrenta en Octavos de final del torneo Rolex Monte Carlo Masters al tenista Italiano Jannik Sinner(2) este jueves a las 12:30.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
16/02/2026 Qatar Open (Dieciseisavos de final) Tomas Machac 0-2 (1-6, 4-6) Jannik Sinner
12/10/2024 Shanghai Rolex Masters (Semifinal) Jannik Sinner 2-0 (6-4, 7-5) Tomas Machac
27/03/2024 Miami Open (Cuartos de final) Tomas Machac 0-2 (4-6, 2-6) Jannik Sinner

-Últimos Resultados de Tomas Machac.

08/04/2026 Rolex Monte Carlo Masters (Dieciseisavos de final) Francisco Cerundolo 0-2 (6-7, 3-6) Tomas Machac
06/04/2026 Rolex Monte Carlo Masters (Treintaidosavos de final) Daniel Altmaier 1-2 (4-6, 6-1, 3-6) Tomas Machac
02/04/2026 Grand Prix Hassan II (Octavos de final) Rafael Jodar 2-1 (6-4, 4-6, 6-3) Tomas Machac
21/03/2026 Miami Open (Treintaidosavos de final) Corentin Moutet 2-1 (6-0, 1-6, 6-4) Tomas Machac
19/03/2026 Miami Open (Sesentaicuatroavos de final) Emilio Nava 1-2 (6-2, 4-6, 1-6) Tomas Machac

-Últimos Resultados de Jannik Sinner.

07/04/2026 Rolex Monte Carlo Masters (Dieciseisavos de final) Ugo Humbert 0-2 (3-6, 0-6) Jannik Sinner
29/03/2026 Miami Open (Final) Jiri Lehecka 0-2 (4-6, 4-6) Jannik Sinner
28/03/2026 Miami Open (Semifinal) Alexander Zverev 0-2 (3-6, 6-7) Jannik Sinner
26/03/2026 Miami Open (Cuartos de final) Frances Tiafoe 0-2 (2-6, 2-6) Jannik Sinner
24/03/2026 Miami Open (Octavos de final) Alex Michelsen 0-2 (5-7, 6-7) Jannik Sinner

