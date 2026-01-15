Tomas Machac - Jaume Munar, en directo hoy: sigue el partido de Adelaide International

Tomas Machac - Jaume Munar: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de Adelaide International
Europa Press Deportes
Publicado: jueves, 15 enero 2026 2:01
Madrid, 15 de enero de 2026.

El tenista Checo Tomas Machac(35) se enfrenta en Cuartos de final del torneo Adelaide International al tenista Español Jaume Munar(38) este jueves a las 03:00.

-Últimos Resultados de Tomas Machac.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
14/01/2026 Adelaide International (Octavos de final) Tomas Machac 2-0 (6-4, 6-2) Quentin Halys
13/01/2026 Adelaide International (Dieciseisavos de final) Tomas Machac 2-0 (6-3, 6-3) James Duckworth
05/01/2026 Brisbane International (Dieciseisavos de final) Jiri Lehecka 2-1 (6-4, 6-7, 6-2) Tomas Machac

-Últimos Resultados de Jaume Munar.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
14/01/2026 Adelaide International (Octavos de final) Jaume Munar 2-1 (3-6, 7-5, 6-4) Francisco Cerundolo
12/01/2026 Adelaide International (Dieciseisavos de final) Daniel Altmaier 0-2 (3-6, 0-6) Jaume Munar
05/01/2026 United Cup, Group A (Round Robin) Taylor Fritz 2-1 (7-6, 3-6, 7-6) Jaume Munar
02/01/2026 United Cup, Group A (Round Robin) Jaume Munar 0-2 (4-6, 4-6) Sebastian Baez
23/11/2025 Davis Cup Finals, Final Stage (Final) Flavio Cobolli 2-1 (1-6, 7-6, 7-5) Jaume Munar

