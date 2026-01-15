Tomas Machac - Jaume Munar, en directo hoy: sigue el partido de Adelaide International

Tomas Machac - Jaume Munar: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de Adelaide International - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 15 de enero de 2026.
El tenista Checo Tomas Machac(35) se enfrenta en Cuartos de final del torneo Adelaide International al tenista Español Jaume Munar(38) este jueves a las 03:00.
No hay partidos directos.
-Últimos Resultados de Tomas Machac.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|14/01/2026
| Adelaide International (Octavos de final)
| Tomas Machac
| 2-0 (6-4, 6-2)
| Quentin Halys
|13/01/2026
| Adelaide International (Dieciseisavos de final)
| Tomas Machac
| 2-0 (6-3, 6-3)
| James Duckworth
|05/01/2026
| Brisbane International (Dieciseisavos de final)
| Jiri Lehecka
| 2-1 (6-4, 6-7, 6-2)
| Tomas Machac
-Últimos Resultados de Jaume Munar.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|14/01/2026
| Adelaide International (Octavos de final)
| Jaume Munar
| 2-1 (3-6, 7-5, 6-4)
| Francisco Cerundolo
|12/01/2026
| Adelaide International (Dieciseisavos de final)
| Daniel Altmaier
| 0-2 (3-6, 0-6)
| Jaume Munar
|05/01/2026
| United Cup, Group A (Round Robin)
| Taylor Fritz
| 2-1 (7-6, 3-6, 7-6)
| Jaume Munar
|02/01/2026
| United Cup, Group A (Round Robin)
| Jaume Munar
| 0-2 (4-6, 4-6)
| Sebastian Baez
|23/11/2025
| Davis Cup Finals, Final Stage (Final)
| Flavio Cobolli
| 2-1 (1-6, 7-6, 7-5)
| Jaume Munar