Tomas Machac - Pablo Carreno Busta, en directo hoy: sigue el partido de Cincinnati Open

Tomas Machac - Pablo Carreno Busta: resumen y estadísticas del partido de Sesentaicuatroavos de final de Cincinnati Open
Tomas Machac - Pablo Carreno Busta: resumen y estadísticas del partido de Sesentaicuatroavos de final de Cincinnati Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: viernes, 14 agosto 2026 17:30
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Madrid, 14 de agosto de 2026.

El tenista checo Tomas Machac(58) se enfrenta en Sesentaicuatroavos de final del torneo Cincinnati Open al tenista español Pablo Carreno Busta(68) este viernes no antes de las 18:30.

No hay partidos directos.

Últimos Resultados de Tomas Machac

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
27/05/2026 Roland Garros ATP (Treintaidosavos de final) Tomas Machac 0-3 (4-6, 2-6, 2-6) Alexander Zverev
24/05/2026 Roland Garros ATP (Sesentaicuatroavos de final) Tomas Machac 3-0 (6-4, 6-4, 6-3) Zizou Bergs
09/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Treintaidosavos de final) Tomas Machac 0-0 () Daniil Medvedev
07/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Sesentaicuatroavos de final) Stefanos Tsitsipas 0-2 (4-6, 6-7) Tomas Machac
24/04/2026 Madrid Open (Treintaidosavos de final) Cameron Norrie 2-1 (6-2, 6-7, 7-6) Tomas Machac

Últimos Resultados de Pablo Carreno Busta

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
04/08/2026 National Bank Open (Sesentaicuatroavos de final) Pablo Carreno Busta 1-2 (6-1, 5-7, 2-6) Valentin Royer
23/07/2026 Estoril Open (Octavos de final) Luca Van Assche 2-1 (6-3, 4-6, 6-2) Pablo Carreno Busta
21/07/2026 Estoril Open (Dieciseisavos de final) Vilius Gaubas 0-2 (1-6, 3-6) Pablo Carreno Busta
15/07/2026 Croatia Open (Octavos de final) Pablo Carreno Busta 1-2 (6-3, 5-7, 5-7) Camilo Ugo Carabelli
14/07/2026 Croatia Open (Dieciseisavos de final) Matej Dodig 0-2 (4-6, 2-6) Pablo Carreno Busta

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