Tomas Machac - Pablo Carreno Busta, en directo hoy: sigue el partido de Cincinnati Open

Tomas Machac - Pablo Carreno Busta: resumen y estadísticas del partido de Sesentaicuatroavos de final de Cincinnati Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 14 de agosto de 2026.
El tenista checo Tomas Machac(58) se enfrenta en Sesentaicuatroavos de final del torneo Cincinnati Open al tenista español Pablo Carreno Busta(68) este viernes no antes de las 18:30.
No hay partidos directos.
Últimos Resultados de Tomas Machac
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|27/05/2026
| Roland Garros ATP (Treintaidosavos de final)
| Tomas Machac
| 0-3 (4-6, 2-6, 2-6)
| Alexander Zverev
|24/05/2026
| Roland Garros ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Tomas Machac
| 3-0 (6-4, 6-4, 6-3)
| Zizou Bergs
|09/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Treintaidosavos de final)
| Tomas Machac
| 0-0 ()
| Daniil Medvedev
|07/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Sesentaicuatroavos de final)
| Stefanos Tsitsipas
| 0-2 (4-6, 6-7)
| Tomas Machac
|24/04/2026
| Madrid Open (Treintaidosavos de final)
| Cameron Norrie
| 2-1 (6-2, 6-7, 7-6)
| Tomas Machac
Últimos Resultados de Pablo Carreno Busta
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|04/08/2026
| National Bank Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Pablo Carreno Busta
| 1-2 (6-1, 5-7, 2-6)
| Valentin Royer
|23/07/2026
| Estoril Open (Octavos de final)
| Luca Van Assche
| 2-1 (6-3, 4-6, 6-2)
| Pablo Carreno Busta
|21/07/2026
| Estoril Open (Dieciseisavos de final)
| Vilius Gaubas
| 0-2 (1-6, 3-6)
| Pablo Carreno Busta
|15/07/2026
| Croatia Open (Octavos de final)
| Pablo Carreno Busta
| 1-2 (6-3, 5-7, 5-7)
| Camilo Ugo Carabelli
|14/07/2026
| Croatia Open (Dieciseisavos de final)
| Matej Dodig
| 0-2 (4-6, 2-6)
| Pablo Carreno Busta