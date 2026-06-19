Tommy Paul - Alejandro Davidovich Fokina, en directo hoy: sigue el partido de HSBC Championships

Tommy Paul - Alejandro Davidovich Fokina: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de HSBC Championships - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 19 de junio de 2026.

El tenista estadounidense Tommy Paul(28) se enfrenta en Cuartos de final del torneo HSBC Championships al tenista español Alejandro Davidovich Fokina(22) este viernes no antes de las 16:00.

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-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 23/01/2026 Australian Open ATP (Dieciseisavos de final) Tommy Paul 2-0 (6-1, 6-1, 0-0) Alejandro Davidovich Fokina 19/01/2025 Australian Open ATP (Octavos de final) Alejandro Davidovich Fokina 0-3 (1-6, 1-6, 1-6) Tommy Paul 01/09/2023 US Open ATP (Dieciseisavos de final) Tommy Paul 3-1 (6-1, 6-0, 3-6, 6-3) Alejandro Davidovich Fokina 26/03/2023 Miami Open (Dieciseisavos de final) Alejandro Davidovich Fokina 0-2 (3-6, 5-7) Tommy Paul 19/01/2023 Australian Open ATP (Treintaidosavos de final) Alejandro Davidovich Fokina 2-3 (2-6, 6-2, 7-6, 3-6, 4-6) Tommy Paul

-Últimos Resultados de Tommy Paul.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 18/06/2026 HSBC Championships (Octavos de final) Tommy Paul 2-0 (7-6, 6-3) Botic van de Zandschulp 15/06/2026 HSBC Championships (Dieciseisavos de final) Tommy Paul 2-0 (7-5, 6-3) Zachary Svajda 29/05/2026 Roland Garros ATP (Dieciseisavos de final) Casper Ruud 3-2 (4-6, 6-7, 6-4, 7-6, 7-5) Tommy Paul 27/05/2026 Roland Garros ATP (Treintaidosavos de final) Lorenzo Sonego 0-3 (3-6, 2-6, 4-6) Tommy Paul 25/05/2026 Roland Garros ATP (Sesentaicuatroavos de final) Rinky Hijikata 1-3 (6-4, 3-6, 5-7, 4-6) Tommy Paul

-Últimos Resultados de Alejandro Davidovich Fokina.