Tommy Paul - Alejandro Davidovich Fokina, en directo hoy: sigue el partido de HSBC Championships

Tommy Paul - Alejandro Davidovich Fokina: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de HSBC Championships
Tommy Paul - Alejandro Davidovich Fokina: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de HSBC Championships - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: viernes, 19 junio 2026 15:01
Seguir en

Madrid, 19 de junio de 2026.

El tenista estadounidense Tommy Paul(28) se enfrenta en Cuartos de final del torneo HSBC Championships al tenista español Alejandro Davidovich Fokina(22) este viernes no antes de las 16:00.

###WidgetTenis###

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
23/01/2026 Australian Open ATP (Dieciseisavos de final) Tommy Paul 2-0 (6-1, 6-1, 0-0) Alejandro Davidovich Fokina
19/01/2025 Australian Open ATP (Octavos de final) Alejandro Davidovich Fokina 0-3 (1-6, 1-6, 1-6) Tommy Paul
01/09/2023 US Open ATP (Dieciseisavos de final) Tommy Paul 3-1 (6-1, 6-0, 3-6, 6-3) Alejandro Davidovich Fokina
26/03/2023 Miami Open (Dieciseisavos de final) Alejandro Davidovich Fokina 0-2 (3-6, 5-7) Tommy Paul
19/01/2023 Australian Open ATP (Treintaidosavos de final) Alejandro Davidovich Fokina 2-3 (2-6, 6-2, 7-6, 3-6, 4-6) Tommy Paul

-Últimos Resultados de Tommy Paul.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
18/06/2026 HSBC Championships (Octavos de final) Tommy Paul 2-0 (7-6, 6-3) Botic van de Zandschulp
15/06/2026 HSBC Championships (Dieciseisavos de final) Tommy Paul 2-0 (7-5, 6-3) Zachary Svajda
29/05/2026 Roland Garros ATP (Dieciseisavos de final) Casper Ruud 3-2 (4-6, 6-7, 6-4, 7-6, 7-5) Tommy Paul
27/05/2026 Roland Garros ATP (Treintaidosavos de final) Lorenzo Sonego 0-3 (3-6, 2-6, 4-6) Tommy Paul
25/05/2026 Roland Garros ATP (Sesentaicuatroavos de final) Rinky Hijikata 1-3 (6-4, 3-6, 5-7, 4-6) Tommy Paul

-Últimos Resultados de Alejandro Davidovich Fokina.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
18/06/2026 HSBC Championships (Octavos de final) Corentin Moutet 0-2 (4-6, 3-6) Alejandro Davidovich Fokina
16/06/2026 HSBC Championships (Dieciseisavos de final) Cameron Norrie 0-2 (6-7, 2-6) Alejandro Davidovich Fokina
08/06/2026 Stuttgart Open (Dieciseisavos de final) Alejandro Davidovich Fokina 1-2 (2-6, 7-6, 1-6) Mattia Bellucci
27/05/2026 Roland Garros ATP (Treintaidosavos de final) Alejandro Davidovich Fokina 1-3 (6-4, 6-7, 1-6, 3-6) Thiago Agustin Tirante
24/05/2026 Roland Garros ATP (Sesentaicuatroavos de final) Alejandro Davidovich Fokina 3-2 (6-7, 6-3, 2-6, 7-5, 6-3) Damir Dzumhur

Contador

Contenido patrocinado