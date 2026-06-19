Tommy Paul - Alejandro Davidovich Fokina, en directo hoy: sigue el partido de HSBC Championships

Tommy Paul - Alejandro Davidovich Fokina: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de HSBC Championships - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 19 de junio de 2026.
El tenista estadounidense Tommy Paul(28) se enfrenta en Cuartos de final del torneo HSBC Championships al tenista español Alejandro Davidovich Fokina(22) este viernes no antes de las 16:00.
###WidgetTenis###
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|23/01/2026
| Australian Open ATP (Dieciseisavos de final)
| Tommy Paul
| 2-0 (6-1, 6-1, 0-0)
| Alejandro Davidovich Fokina
|19/01/2025
| Australian Open ATP (Octavos de final)
| Alejandro Davidovich Fokina
| 0-3 (1-6, 1-6, 1-6)
| Tommy Paul
|01/09/2023
| US Open ATP (Dieciseisavos de final)
| Tommy Paul
| 3-1 (6-1, 6-0, 3-6, 6-3)
| Alejandro Davidovich Fokina
|26/03/2023
| Miami Open (Dieciseisavos de final)
| Alejandro Davidovich Fokina
| 0-2 (3-6, 5-7)
| Tommy Paul
|19/01/2023
| Australian Open ATP (Treintaidosavos de final)
| Alejandro Davidovich Fokina
| 2-3 (2-6, 6-2, 7-6, 3-6, 4-6)
| Tommy Paul
-Últimos Resultados de Tommy Paul.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|18/06/2026
| HSBC Championships (Octavos de final)
| Tommy Paul
| 2-0 (7-6, 6-3)
| Botic van de Zandschulp
|15/06/2026
| HSBC Championships (Dieciseisavos de final)
| Tommy Paul
| 2-0 (7-5, 6-3)
| Zachary Svajda
|29/05/2026
| Roland Garros ATP (Dieciseisavos de final)
| Casper Ruud
| 3-2 (4-6, 6-7, 6-4, 7-6, 7-5)
| Tommy Paul
|27/05/2026
| Roland Garros ATP (Treintaidosavos de final)
| Lorenzo Sonego
| 0-3 (3-6, 2-6, 4-6)
| Tommy Paul
|25/05/2026
| Roland Garros ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Rinky Hijikata
| 1-3 (6-4, 3-6, 5-7, 4-6)
| Tommy Paul
-Últimos Resultados de Alejandro Davidovich Fokina.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|18/06/2026
| HSBC Championships (Octavos de final)
| Corentin Moutet
| 0-2 (4-6, 3-6)
| Alejandro Davidovich Fokina
|16/06/2026
| HSBC Championships (Dieciseisavos de final)
| Cameron Norrie
| 0-2 (6-7, 2-6)
| Alejandro Davidovich Fokina
|08/06/2026
| Stuttgart Open (Dieciseisavos de final)
| Alejandro Davidovich Fokina
| 1-2 (2-6, 7-6, 1-6)
| Mattia Bellucci
|27/05/2026
| Roland Garros ATP (Treintaidosavos de final)
| Alejandro Davidovich Fokina
| 1-3 (6-4, 6-7, 1-6, 3-6)
| Thiago Agustin Tirante
|24/05/2026
| Roland Garros ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Alejandro Davidovich Fokina
| 3-2 (6-7, 6-3, 2-6, 7-5, 6-3)
| Damir Dzumhur