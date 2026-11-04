Tommy Paul - Daniel Merida Aguilar, en directo hoy: sigue el partido de Rolex Paris Masters

Madrid, 4 de noviembre de 2026.
El tenista estadounidense Tommy Paul(14) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Rolex Paris Masters al tenista español Daniel Merida Aguilar(42) este miércoles no antes de las 12:30.
No hay partidos directos entre ambos jugadores.
Últimos Resultados de Tommy Paul
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|03/11/2026
| Rolex Paris Masters (Treintaidosavos de final)
| Tommy Paul
| 2-0 (7-5, 6-4)
| Holger Rune
|30/10/2026
| Erste Bank Open (Cuartos de final)
| Tommy Paul
| 0-2 (4-6, 6-7)
| Carlos Alcaraz
|29/10/2026
| Erste Bank Open (Octavos de final)
| Tommy Paul
| 2-0 (6-1, 6-1)
| Luciano Darderi
|27/10/2026
| Erste Bank Open (Dieciseisavos de final)
| Tommy Paul
| 2-0 (7-5, 6-2)
| Andrey Rublev
|24/10/2026
| Lyon Open (Semifinal)
| Tommy Paul
| 0-2 (3-6, 5-7)
| Taylor Fritz
Últimos Resultados de Daniel Merida Aguilar
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|02/11/2026
| Rolex Paris Masters (Treintaidosavos de final)
| Daniel Merida Aguilar
| 2-0 (6-4, 6-2)
| Sebastian Baez
|28/10/2026
| Erste Bank Open (Dieciseisavos de final)
| Daniel Merida Aguilar
| 0-2 (6-7, 1-6)
| Daniil Medvedev
|08/10/2026
| Shanghai Rolex Masters (Sesentaicuatroavos de final)
| Botic van de Zandschulp
| 2-1 (1-6, 6-3, 6-4)
| Daniel Merida Aguilar
|19/09/2026
| Davis Cup Qualifiers (Final)
| Alejandro Tabilo
| 1-2 (7-5, 3-6, 3-6)
| Daniel Merida Aguilar
|05/09/2026
| US Open ATP (Dieciseisavos de final)
| Alex Michelsen
| 3-0 (7-6, 6-4, 6-3)
| Daniel Merida Aguilar