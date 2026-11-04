Tommy Paul - Daniel Merida Aguilar, en directo hoy: sigue el partido de Rolex Paris Masters

Europa Press Deportes
Actualizado: miércoles, 4 noviembre 2026 13:07
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Madrid, 4 de noviembre de 2026.

El tenista estadounidense Tommy Paul(14) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Rolex Paris Masters al tenista español Daniel Merida Aguilar(42) este miércoles no antes de las 12:30.

No hay partidos directos entre ambos jugadores.

Últimos Resultados de Tommy Paul

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
03/11/2026 Rolex Paris Masters (Treintaidosavos de final) Tommy Paul 2-0 (7-5, 6-4) Holger Rune
30/10/2026 Erste Bank Open (Cuartos de final) Tommy Paul 0-2 (4-6, 6-7) Carlos Alcaraz
29/10/2026 Erste Bank Open (Octavos de final) Tommy Paul 2-0 (6-1, 6-1) Luciano Darderi
27/10/2026 Erste Bank Open (Dieciseisavos de final) Tommy Paul 2-0 (7-5, 6-2) Andrey Rublev
24/10/2026 Lyon Open (Semifinal) Tommy Paul 0-2 (3-6, 5-7) Taylor Fritz

Últimos Resultados de Daniel Merida Aguilar

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
02/11/2026 Rolex Paris Masters (Treintaidosavos de final) Daniel Merida Aguilar 2-0 (6-4, 6-2) Sebastian Baez
28/10/2026 Erste Bank Open (Dieciseisavos de final) Daniel Merida Aguilar 0-2 (6-7, 1-6) Daniil Medvedev
08/10/2026 Shanghai Rolex Masters (Sesentaicuatroavos de final) Botic van de Zandschulp 2-1 (1-6, 6-3, 6-4) Daniel Merida Aguilar
19/09/2026 Davis Cup Qualifiers (Final) Alejandro Tabilo 1-2 (7-5, 3-6, 3-6) Daniel Merida Aguilar
05/09/2026 US Open ATP (Dieciseisavos de final) Alex Michelsen 3-0 (7-6, 6-4, 6-3) Daniel Merida Aguilar

Tommy Paul rompe el servicio de Daniel Merida Aguilar y se pone 2-1 por delante.

Tommy Paul rompe el servicio de Daniel Merida Aguilar y se pone 2-1 por delante.

Tommy Paul gana el punto de juego, igualando el marcador 1-1.

Tommy Paul gana el punto de juego, igualando el marcador 1-1.

Daniel Merida Aguilar gana el primer juego y domina 1-0

Daniel Merida Aguilar gana el primer juego y domina 1-0

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