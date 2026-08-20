Tommy Paul - Flavio Cobolli, en directo hoy: sigue el partido de Cincinnati Open

Tommy Paul - Flavio Cobolli: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de Cincinnati Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 20 de agosto de 2026.

El tenista estadounidense Tommy Paul(24) se enfrenta en Cuartos de final del torneo Cincinnati Open al tenista italiano Flavio Cobolli(10) este jueves no antes de las 21:00.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 12/08/2024 Western & Southern Open (Treintaidosavos de final) Flavio Cobolli 2-1 (6-2, 4-6, 7-5) Tommy Paul

Últimos Resultados de Tommy Paul

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 19/08/2026 Cincinnati Open (Octavos de final) Alexander Zverev 1-2 (6-4, 6-7, 4-6) Tommy Paul 18/08/2026 Cincinnati Open (Dieciseisavos de final) Tommy Paul 2-1 (3-6, 6-3, 6-4) Adolfo Vallejo 15/08/2026 Cincinnati Open (Treintaidosavos de final) Tommy Paul 2-1 (6-4, 6-7, 6-3) Hubert Hurkacz 08/08/2026 National Bank Open (Dieciseisavos de final) Learner Tien 2-0 (6-3, 6-2) Tommy Paul 06/08/2026 National Bank Open (Treintaidosavos de final) Valentin Royer 0-2 (4-6, 6-7) Tommy Paul

Últimos Resultados de Flavio Cobolli