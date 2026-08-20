Tommy Paul - Flavio Cobolli, en directo hoy: sigue el partido de Cincinnati Open

Tommy Paul - Flavio Cobolli: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de Cincinnati Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 20 de agosto de 2026.
El tenista estadounidense Tommy Paul(24) se enfrenta en Cuartos de final del torneo Cincinnati Open al tenista italiano Flavio Cobolli(10) este jueves no antes de las 21:00.
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|12/08/2024
| Western & Southern Open (Treintaidosavos de final)
| Flavio Cobolli
| 2-1 (6-2, 4-6, 7-5)
| Tommy Paul
Últimos Resultados de Tommy Paul
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|19/08/2026
| Cincinnati Open (Octavos de final)
| Alexander Zverev
| 1-2 (6-4, 6-7, 4-6)
| Tommy Paul
|18/08/2026
| Cincinnati Open (Dieciseisavos de final)
| Tommy Paul
| 2-1 (3-6, 6-3, 6-4)
| Adolfo Vallejo
|15/08/2026
| Cincinnati Open (Treintaidosavos de final)
| Tommy Paul
| 2-1 (6-4, 6-7, 6-3)
| Hubert Hurkacz
|08/08/2026
| National Bank Open (Dieciseisavos de final)
| Learner Tien
| 2-0 (6-3, 6-2)
| Tommy Paul
|06/08/2026
| National Bank Open (Treintaidosavos de final)
| Valentin Royer
| 0-2 (4-6, 6-7)
| Tommy Paul
Últimos Resultados de Flavio Cobolli
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|19/08/2026
| Cincinnati Open (Octavos de final)
| Rafael Jodar
| 1-2 (6-4, 6-7, 3-6)
| Flavio Cobolli
|17/08/2026
| Cincinnati Open (Dieciseisavos de final)
| Alexander Blockx
| 1-2 (5-7, 6-4, 5-7)
| Flavio Cobolli
|15/08/2026
| Cincinnati Open (Treintaidosavos de final)
| Miomir Kecmanovic
| 1-2 (1-6, 6-4, 3-6)
| Flavio Cobolli
|05/08/2026
| National Bank Open (Treintaidosavos de final)
| Flavio Cobolli
| 0-2 (6-7, 6-7)
| Yannick Hanfmann
|15/07/2026
| Croatia Open (Octavos de final)
| Flavio Cobolli
| 0-2 (2-6, 4-6)
| Roman Andres Burruchaga