Tommy Paul - Flavio Cobolli, en directo hoy: sigue el partido de Cincinnati Open

Tommy Paul - Flavio Cobolli: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de Cincinnati Open
Tommy Paul - Flavio Cobolli: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de Cincinnati Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: jueves, 20 agosto 2026 20:02
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Madrid, 20 de agosto de 2026.

El tenista estadounidense Tommy Paul(24) se enfrenta en Cuartos de final del torneo Cincinnati Open al tenista italiano Flavio Cobolli(10) este jueves no antes de las 21:00.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
12/08/2024 Western & Southern Open (Treintaidosavos de final) Flavio Cobolli 2-1 (6-2, 4-6, 7-5) Tommy Paul

Últimos Resultados de Tommy Paul

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
19/08/2026 Cincinnati Open (Octavos de final) Alexander Zverev 1-2 (6-4, 6-7, 4-6) Tommy Paul
18/08/2026 Cincinnati Open (Dieciseisavos de final) Tommy Paul 2-1 (3-6, 6-3, 6-4) Adolfo Vallejo
15/08/2026 Cincinnati Open (Treintaidosavos de final) Tommy Paul 2-1 (6-4, 6-7, 6-3) Hubert Hurkacz
08/08/2026 National Bank Open (Dieciseisavos de final) Learner Tien 2-0 (6-3, 6-2) Tommy Paul
06/08/2026 National Bank Open (Treintaidosavos de final) Valentin Royer 0-2 (4-6, 6-7) Tommy Paul

Últimos Resultados de Flavio Cobolli

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
19/08/2026 Cincinnati Open (Octavos de final) Rafael Jodar 1-2 (6-4, 6-7, 3-6) Flavio Cobolli
17/08/2026 Cincinnati Open (Dieciseisavos de final) Alexander Blockx 1-2 (5-7, 6-4, 5-7) Flavio Cobolli
15/08/2026 Cincinnati Open (Treintaidosavos de final) Miomir Kecmanovic 1-2 (1-6, 6-4, 3-6) Flavio Cobolli
05/08/2026 National Bank Open (Treintaidosavos de final) Flavio Cobolli 0-2 (6-7, 6-7) Yannick Hanfmann
15/07/2026 Croatia Open (Octavos de final) Flavio Cobolli 0-2 (2-6, 4-6) Roman Andres Burruchaga

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