Turquía - Paraguay, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Turquía - Paraguay: resumen y estadísticas del partido de la jornada 2 de Copa Mundial de la FIFA - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 20 de junio de 2026.

La selección de Turquía, situada en la tercera posición de la tabla se enfrenta en Fase de Grupos (II) de la Copa Mundial de la FIFA en el Levi's Stadium de San Francisco (Santa Clara), en EE. UU. ante Paraguay este sábado a las 05:00, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 2 - 0 contra Australia, sin poder sumar más puntos a los 0 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Paraguay ocupa el cuarto lugar, llega tras la derrota de 4 - 1 cosechada contra Estados Unidos, sin poder sumar más puntos a los 0 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Clasificado Estados Unidos 6 2 2 Clasificado Australia 3 2 3 Tercero ¿? Turquía 0 1 4 Eliminado Paraguay 0 1

-Onces iniciales probables.

TURQUÍA: Ugurcan Cakir; Mehmet Zeki Celik, Merih Demiral, Abdulkerim Bardakci, Ferdi Kadioglu; Ismail Yuksek, Hakan Calhanoglu, Arda Guler, Orkun Kokcu, Baris Alper Yilmaz, Kerem Akturkoglu.

PARAGUAY: Orlando Gill; Juan Caceres, Gustavo Gomez, Omar Alderete, Alexandro Maidana; Diego Gomez, Andres Cubas, Damian Bobadilla, Miguel Almiron; Julio Enciso, Antonio Sanabria.

-Últimos Resultados de Turquía.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 14/06/2026 World Cup Grp. D Australia 2-0 Turkiye

-Últimos Resultados de Paraguay.