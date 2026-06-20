Turquía - Paraguay, en directo hoy: sigue el partido de Copa Mundial de la FIFA minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Turquía - Paraguay: resumen y estadísticas del partido de la jornada 2 de Copa Mundial de la FIFA - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 20 de junio de 2026.

La selección de Turquía, situada en la tercera posición de la tabla se enfrenta en Fase de Grupos (II) de la Copa Mundial de la FIFA en el Levi's Stadium de San Francisco (Santa Clara), en EE. UU. ante Paraguay este sábado a las 05:00, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 2 - 0 contra Australia, sin poder sumar más puntos a los 0 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Paraguay ocupa el cuarto lugar, llega tras la derrota de 4 - 1 cosechada contra Estados Unidos, sin poder sumar más puntos a los 0 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.

TURQUÍA: Ugurcan Cakir; Mert Muldur, Merih Demiral, Abdulkerim Bardakci, Ferdi Kadioglu; Ismail Yuksek, Hakan Calhanoglu, Yunus Akgun, Arda Guler, Kenan Yildiz, Kerem Akturkoglu.

PARAGUAY: Orlando Gill; Juan Caceres, Gustavo Gomez, Omar Alderete, Junior Alonso; Diego Gomez, Andres Cubas, Matias Galarza, Miguel Almiron; Julio Enciso, Isidro Pitta.

-Últimos Resultados de Turquía.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 14/06/2026 World Cup Grp. D Australia 2-0 Turkiye

-Últimos Resultados de Paraguay.