Uruguay - Cabo Verde, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Uruguay - Cabo Verde: resumen y estadísticas del partido de la jornada 2 de Copa Mundial de la FIFA - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 21 de junio de 2026.

La selección de Uruguay, situada en la primera posición de la tabla se enfrenta en Fase de Grupos (II) de la Copa Mundial de la FIFA en el Hard Rock Stadium de Miami (Miami Gardens), en EE. UU. ante Cabo Verde este lunes a las 00:00, un encuentro al que llega tras el empate a 1 cosechado contra Arabia Saudita, añadiendo 1 punto más a los 1 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Cabo Verde ocupa el cuarto lugar, llega tras el empate a 0 cosechado contra Cabo Verde, añadiendo 1 punto más a los 1 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Clasificado Uruguay 1 1 2 Clasificado Arabia Saudita 1 1 3 Tercero ¿? España 1 1 4 Eliminado Cabo Verde 1 1

-Onces iniciales probables.

URUGUAY: Fernando Muslera; Guillermo Varela, Sebastian Caceres, Mathias Olivera, Juan Sanabria; Federico Valverde, Rodrigo Bentancur, Nicolas de la Cruz; Agustin Canobbio, Federico Vinas, Maximiliano Araujo.

CABO VERDE: Vozinha; Steven Moreira, Roberto Lopes, Diney Borges, Sidny Lopes Cabral; Ryan Mendes, Laros Duarte, Kevin Lenini, Jamiro Monteiro, Jovane Cabral, Dailon Rocha Livramento.

-Últimos Resultados de Uruguay.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 16/06/2026 World Cup Grp. H Saudi Arabia 1-1 Uruguay

-Últimos Resultados de Cabo Verde.