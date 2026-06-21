Uruguay - Cabo Verde, en directo hoy: sigue el partido de Copa Mundial de la FIFA minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Uruguay - Cabo Verde: resumen y estadísticas del partido de la jornada 2 de Copa Mundial de la FIFA - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 21 de junio de 2026.

La selección de Uruguay, situada en la segunda posición de la tabla se enfrenta en Fase de Grupos (II) de la Copa Mundial de la FIFA en el Hard Rock Stadium de Miami (Miami Gardens), en EE. UU. ante Cabo Verde este lunes a las 00:00, un encuentro al que llega tras el empate a 1 cosechado contra Arabia Saudita, añadiendo 1 punto más a los 1 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Cabo Verde ocupa el cuarto lugar, llega tras el empate a 0 cosechado contra el Cabo Verde, añadiendo 1 punto más a los 1 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.

URUGUAY: Fernando Muslera; Guillermo Varela, Sebastian Caceres, Mathias Olivera, Juan Sanabria; Federico Valverde, Rodrigo Bentancur, Manuel Ugarte; Agustin Canobbio, Federico Vinas, Maximiliano Araujo.

CABO VERDE: Vozinha; Steven Moreira, Roberto Lopes, Diney Borges, Sidny Lopes Cabral; Ryan Mendes, Telmo Arcanjo, Kevin Lenini, Jamiro Monteiro, Garry Rodrigues, Gilson Benchimol.

-Últimos Resultados de Uruguay.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 16/06/2026 World Cup Grp. H Saudi Arabia 1-1 Uruguay

-Últimos Resultados de Cabo Verde.