Uzbekistán - Colombia, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Uzbekistán - Colombia: resumen y estadísticas del partido de la jornada 1 de Copa Mundial de la FIFA
Onces Iniciales probables: Uzbekistán - Colombia: resumen y estadísticas del partido de la jornada 1 de Copa Mundial de la FIFA - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: miércoles, 17 junio 2026 23:01
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Madrid, 17 de junio de 2026.

Las selecciones de Uzbekistán y Colombia debutan en Fase de Grupos de la Copa Mundial de la FIFA, en el Estadio Banorte este jueves a las 04:00

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Clasificado RD Congo 1 1
2 Clasificado Portugal 1 1
3 Tercero ¿? Colombia 0 0
4 Eliminado Uzbekistán 0 0

-Onces iniciales probables.
UZBEKISTÁN: Utkir Yusupov; Abdukodir Khusanov, Abdulla Abdullaev, Rustamjon Ashurmatov; Farrukh Sayfiev, Otabek Shukurov, Akmal Mozgovoy, Sherzod Nasrulloev, Abbosbek Fayzullayev, Oston Urunov, Eldor Shomurodov.
COLOMBIA: Camilo Vargas; Daniel Munoz, Davinson Sanchez, Jhon Lucumi, Johan Mojica; Richard Rios, Jefferson Lerma, Jhon Arias, James Rodriguez, Luis Diaz, Luis Suarez.

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