Uzbekistán - Colombia, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Uzbekistán - Colombia: resumen y estadísticas del partido de la jornada 1 de Copa Mundial de la FIFA - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 17 de junio de 2026.
Las selecciones de Uzbekistán y Colombia debutan en Fase de Grupos de la Copa Mundial de la FIFA, en el Estadio Banorte este jueves a las 04:00
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Clasificado
| RD Congo
| 1
| 1
|2
| Clasificado
| Portugal
| 1
| 1
|3
| Tercero ¿?
| Colombia
| 0
| 0
|4
| Eliminado
| Uzbekistán
| 0
| 0
-Onces iniciales probables.
UZBEKISTÁN: Utkir Yusupov; Abdukodir Khusanov, Abdulla Abdullaev, Rustamjon Ashurmatov; Farrukh Sayfiev, Otabek Shukurov, Akmal Mozgovoy, Sherzod Nasrulloev, Abbosbek Fayzullayev, Oston Urunov, Eldor Shomurodov.
COLOMBIA: Camilo Vargas; Daniel Munoz, Davinson Sanchez, Jhon Lucumi, Johan Mojica; Richard Rios, Jefferson Lerma, Jhon Arias, James Rodriguez, Luis Diaz, Luis Suarez.