Uzbekistán - Colombia, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Uzbekistán - Colombia: resumen y estadísticas del partido de la jornada 1 de Copa Mundial de la FIFA - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 17 de junio de 2026.

Las selecciones de Uzbekistán y Colombia debutan en Fase de Grupos de la Copa Mundial de la FIFA, en el Estadio Banorte este jueves a las 04:00

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Clasificado RD Congo 1 1 2 Clasificado Portugal 1 1 3 Tercero ¿? Colombia 0 0 4 Eliminado Uzbekistán 0 0

-Onces iniciales probables.

UZBEKISTÁN: Utkir Yusupov; Abdukodir Khusanov, Abdulla Abdullaev, Rustamjon Ashurmatov; Farrukh Sayfiev, Otabek Shukurov, Akmal Mozgovoy, Sherzod Nasrulloev, Abbosbek Fayzullayev, Oston Urunov, Eldor Shomurodov.

COLOMBIA: Camilo Vargas; Daniel Munoz, Davinson Sanchez, Jhon Lucumi, Johan Mojica; Richard Rios, Jefferson Lerma, Jhon Arias, James Rodriguez, Luis Diaz, Luis Suarez.