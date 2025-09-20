Valencia - Athletic de Bilbao, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Madrid, 20 de septiembre de 2025.
El Valencia, situado en la decimosexta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 5 de LaLiga EA Sports en el Estadio Mestalla ante el Athletic este sábado a las 21:00 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 6 - 0 contra el Barcelona, sin poder sumar más puntos a los 4 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Athletic ocupa el quinto lugar, llega tras la derrota por 0 - 1 cosechada en su estadio contra el Alavés, sin poder sumar más puntos a los 9 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Onces iniciales confirmados.
VALENCIA: Julen Agirrezabala; Dimitri Foulquier, Cesar Tarrega, Mouctar Diakhaby, Jose Gaya; Baptiste Santamaria, Javier Guerra, Luis Rioja, Daniel Raba, Diego Lopez, Arnaut Danjuma.
ATHLETIC DE BILBAO: Unai Simon; Jesus Areso, Daniel Vivian, Aitor Paredes, Yuri Berchiche; Inigo Ruiz de Galarreta, Mikel Jauregizar, Inaki Williams, Oihan Sancet, Robert Navarro, Alex Berenguer.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|18/05/2025
| LaLiga
| Valencia
| 0-1
| Athletic Bilbao
|28/08/2024
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 1-0
| Valencia
|20/01/2024
| LaLiga
| Valencia
| 1-0
| Athletic Bilbao
|29/10/2023
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 2-2
| Valencia
|11/02/2023
| LaLiga
| Valencia
| 1-2
| Athletic Bilbao
-Últimos Resultados del Valencia.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|14/09/2025
| LaLiga
| Barcelona
| 6-0
| Valencia
|29/08/2025
| LaLiga
| Valencia
| 3-0
| Getafe
|24/08/2025
| LaLiga
| Osasuna
| 1-0
| Valencia
|16/08/2025
| LaLiga
| Valencia
| 1-1
| Real Sociedad
|23/05/2025
| LaLiga
| Betis
| 1-1
| Valencia
-Últimos Resultados del Athletic.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|16/09/2025
| Champions
| Athletic Bilbao
| 0-2
| Arsenal
|13/09/2025
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 0-1
| Alavés
|31/08/2025
| LaLiga
| Betis
| 1-2
| Athletic Bilbao
|25/08/2025
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 1-0
| Rayo
|17/08/2025
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 3-2
| Sevilla