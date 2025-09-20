Valencia - Athletic de Bilbao, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Valencia - Athletic: resumen y estadísticas del partido de la jornada 5 de LaLiga EA Sports
Europa Press Deportes
Actualizado: sábado, 20 septiembre 2025 20:16

Madrid, 20 de septiembre de 2025.

El Valencia, situado en la decimosexta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 5 de LaLiga EA Sports en el Estadio Mestalla ante el Athletic este sábado a las 21:00 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 6 - 0 contra el Barcelona, sin poder sumar más puntos a los 4 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Athletic ocupa el quinto lugar, llega tras la derrota por 0 - 1 cosechada en su estadio contra el Alavés, sin poder sumar más puntos a los 9 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.
VALENCIA: Julen Agirrezabala; Dimitri Foulquier, Cesar Tarrega, Mouctar Diakhaby, Jose Gaya; Baptiste Santamaria, Javier Guerra, Luis Rioja, Daniel Raba, Diego Lopez, Arnaut Danjuma.
ATHLETIC DE BILBAO: Unai Simon; Jesus Areso, Daniel Vivian, Aitor Paredes, Yuri Berchiche; Inigo Ruiz de Galarreta, Mikel Jauregizar, Inaki Williams, Oihan Sancet, Robert Navarro, Alex Berenguer.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
18/05/2025 LaLiga Valencia 0-1 Athletic Bilbao
28/08/2024 LaLiga Athletic Bilbao 1-0 Valencia
20/01/2024 LaLiga Valencia 1-0 Athletic Bilbao
29/10/2023 LaLiga Athletic Bilbao 2-2 Valencia
11/02/2023 LaLiga Valencia 1-2 Athletic Bilbao

-Últimos Resultados del Valencia.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
14/09/2025 LaLiga Barcelona 6-0 Valencia
29/08/2025 LaLiga Valencia 3-0 Getafe
24/08/2025 LaLiga Osasuna 1-0 Valencia
16/08/2025 LaLiga Valencia 1-1 Real Sociedad
23/05/2025 LaLiga Betis 1-1 Valencia

-Últimos Resultados del Athletic.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
16/09/2025 Champions Athletic Bilbao 0-2 Arsenal
13/09/2025 LaLiga Athletic Bilbao 0-1 Alavés
31/08/2025 LaLiga Betis 1-2 Athletic Bilbao
25/08/2025 LaLiga Athletic Bilbao 1-0 Rayo
17/08/2025 LaLiga Athletic Bilbao 3-2 Sevilla

