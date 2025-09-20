Valencia - Athletic de Bilbao, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Madrid, 20 de septiembre de 2025.

El Valencia, situado en la decimosexta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 5 de LaLiga EA Sports en el Estadio Mestalla ante el Athletic este sábado a las 21:00 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 6 - 0 contra el Barcelona, sin poder sumar más puntos a los 4 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Athletic ocupa el quinto lugar, llega tras la derrota por 0 - 1 cosechada en su estadio contra el Alavés, sin poder sumar más puntos a los 9 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.

VALENCIA: Julen Agirrezabala; Dimitri Foulquier, Cesar Tarrega, Mouctar Diakhaby, Jose Gaya; Baptiste Santamaria, Javier Guerra, Luis Rioja, Daniel Raba, Diego Lopez, Arnaut Danjuma.

ATHLETIC DE BILBAO: Unai Simon; Jesus Areso, Daniel Vivian, Aitor Paredes, Yuri Berchiche; Inigo Ruiz de Galarreta, Mikel Jauregizar, Inaki Williams, Oihan Sancet, Robert Navarro, Alex Berenguer.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 18/05/2025 LaLiga Valencia 0-1 Athletic Bilbao 28/08/2024 LaLiga Athletic Bilbao 1-0 Valencia 20/01/2024 LaLiga Valencia 1-0 Athletic Bilbao 29/10/2023 LaLiga Athletic Bilbao 2-2 Valencia 11/02/2023 LaLiga Valencia 1-2 Athletic Bilbao

-Últimos Resultados del Valencia.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 14/09/2025 LaLiga Barcelona 6-0 Valencia 29/08/2025 LaLiga Valencia 3-0 Getafe 24/08/2025 LaLiga Osasuna 1-0 Valencia 16/08/2025 LaLiga Valencia 1-1 Real Sociedad 23/05/2025 LaLiga Betis 1-1 Valencia

-Últimos Resultados del Athletic.