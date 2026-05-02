Valencia - Atlético de Madrid, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Valencia - Atlético de Madrid: resumen y estadísticas del partido de la jornada 34 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 2 de mayo de 2026.

El Valencia, situado en la duodécima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 34 de LaLiga EA Sports en el estadio Estadio Mestalla ante el Atlético de Madrid este sábado a las 16:15, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 2 - 1 en su estadio contra el Girona, añadiendo 3 puntos más a los 39 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Atlético de Madrid ocupa el cuarto lugar, llega tras la victoria por 3 - 2 cosechada en su estadio contra el Athletic Bilbao, añadiendo 3 puntos más a los 60 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.

VALENCIA: Stole Dimitrievski; Renzo Saravia, Cesar Tarrega, Pepelu, Jose Gaya; Guido Rodriguez, Javier Guerra, Luis Rioja, Filip Ugrinic, Largie Ramazani, Umar Sadiq.

ATLÉTICO DE MADRID: Juan Musso; Nahuel Molina, Robin Le Normand, Clement Lenglet, Julio Diaz; Obed Vargas, Rodrigo Mendoza, Thiago Almada, Javi Morcillo, Javier Bonar, Rayane Belaid.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 13/12/2025 LaLiga Atlético 2-1 Valencia 22/02/2025 LaLiga Valencia 0-3 Atlético 15/09/2024 LaLiga Atlético 3-0 Valencia 28/01/2024 LaLiga Atlético 2-0 Valencia 16/09/2023 LaLiga Valencia 3-0 Atlético

-Últimos Resultados del Valencia.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 25/04/2026 LaLiga Valencia 2-1 Girona 21/04/2026 LaLiga Mallorca 1-1 Valencia 11/04/2026 LaLiga Elche 1-0 Valencia 05/04/2026 LaLiga Valencia 2-3 Celta 21/03/2026 LaLiga Sevilla 0-2 Valencia

-Últimos Resultados del Atlético de Madrid.