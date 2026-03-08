Valencia - Deportivo Alavés, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Publicado: domingo, 8 marzo 2026 16:03
Madrid, 8 de marzo de 2026.

El Valencia, situado en la decimoquinta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 27 de LaLiga EA Sports en el Estadio Mestalla ante el Deportivo Alavés este domingo a las 21:00 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 1 - 0 en su estadio contra el Osasuna, añadiendo 3 puntos más a los 29 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Deportivo Alavés ocupa el decimosexto lugar, llega tras la derrota de 2 - 0 cosechada contra el Levante, sin poder sumar más puntos a los 27 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Champions Barcelona 67 27
2 Champions Real Madrid 63 27
3 Champions Atlético 54 27
4 Champions Villarreal 54 27
5 Europa League Betis 43 26
6 Conference League Celta 40 27
15 Permanencia Valencia 29 26
16 Permanencia Alavés 27 26
18 Descenso Mallorca 25 27
19 Descenso Levante 22 27
20 Descenso Real Oviedo 17 26

-Onces iniciales probables.
VALENCIA: Stole Dimitrievski; Thierry Correia, Unai Nunez, Eray Coemert, Jose Gaya; Guido Rodriguez, Luis Rioja, Javier Guerra, Largie Ramazani, Filip Ugrinic, Umar Sadiq.
DEPORTIVO ALAVÉS: Antonio Sivera; Jonny Otto, Nahuel Tenaglia, Jon Pacheco, Youssef Enriquez, Carlos Protesoni; Ander Guevara, Antonio Blanco, Carles Alena; Lucas Boye, Antonio Martinez.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
20/10/2025 LaLiga Alavés 0-0 Valencia
14/05/2025 LaLiga Alavés 1-0 Valencia
22/12/2024 LaLiga Valencia 2-2 Alavés
05/05/2024 LaLiga Valencia 0-1 Alavés
02/09/2023 LaLiga Alavés 1-0 Valencia

-Últimos Resultados del Valencia.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
01/03/2026 LaLiga Valencia 1-0 Osasuna
22/02/2026 LaLiga Villarreal 2-1 Valencia
15/02/2026 LaLiga Levante 0-2 Valencia
08/02/2026 LaLiga Valencia 0-2 Real Madrid
01/02/2026 LaLiga Betis 2-1 Valencia

-Últimos Resultados del Deportivo Alavés.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
27/02/2026 LaLiga Levante 2-0 Alavés
23/02/2026 LaLiga Alavés 2-2 Girona
14/02/2026 LaLiga Sevilla 1-1 Alavés
08/02/2026 LaLiga Alavés 0-2 Getafe
30/01/2026 LaLiga Espanyol 1-2 Alavés

