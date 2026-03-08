Valencia - Deportivo Alavés, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Valencia - Deportivo Alavés: resumen y estadísticas del partido de la jornada 27 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 8 de marzo de 2026.
El Valencia, situado en la decimoquinta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 27 de LaLiga EA Sports en el Estadio Mestalla ante el Deportivo Alavés este domingo a las 21:00 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 1 - 0 en su estadio contra el Osasuna, añadiendo 3 puntos más a los 29 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Deportivo Alavés ocupa el decimosexto lugar, llega tras la derrota de 2 - 0 cosechada contra el Levante, sin poder sumar más puntos a los 27 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 67
| 27
|2
| Champions
| Real Madrid
| 63
| 27
|3
| Champions
| Atlético
| 54
| 27
|4
| Champions
| Villarreal
| 54
| 27
|5
| Europa League
| Betis
| 43
| 26
|6
| Conference League
| Celta
| 40
| 27
|15
| Permanencia
| Valencia
| 29
| 26
|16
| Permanencia
| Alavés
| 27
| 26
|18
| Descenso
| Mallorca
| 25
| 27
|19
| Descenso
| Levante
| 22
| 27
|20
| Descenso
| Real Oviedo
| 17
| 26
-Onces iniciales probables.
VALENCIA: Stole Dimitrievski; Thierry Correia, Unai Nunez, Eray Coemert, Jose Gaya; Guido Rodriguez, Luis Rioja, Javier Guerra, Largie Ramazani, Filip Ugrinic, Umar Sadiq.
DEPORTIVO ALAVÉS: Antonio Sivera; Jonny Otto, Nahuel Tenaglia, Jon Pacheco, Youssef Enriquez, Carlos Protesoni; Ander Guevara, Antonio Blanco, Carles Alena; Lucas Boye, Antonio Martinez.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|20/10/2025
| LaLiga
| Alavés
| 0-0
| Valencia
|14/05/2025
| LaLiga
| Alavés
| 1-0
| Valencia
|22/12/2024
| LaLiga
| Valencia
| 2-2
| Alavés
|05/05/2024
| LaLiga
| Valencia
| 0-1
| Alavés
|02/09/2023
| LaLiga
| Alavés
| 1-0
| Valencia
-Últimos Resultados del Valencia.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|01/03/2026
| LaLiga
| Valencia
| 1-0
| Osasuna
|22/02/2026
| LaLiga
| Villarreal
| 2-1
| Valencia
|15/02/2026
| LaLiga
| Levante
| 0-2
| Valencia
|08/02/2026
| LaLiga
| Valencia
| 0-2
| Real Madrid
|01/02/2026
| LaLiga
| Betis
| 2-1
| Valencia
-Últimos Resultados del Deportivo Alavés.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|27/02/2026
| LaLiga
| Levante
| 2-0
| Alavés
|23/02/2026
| LaLiga
| Alavés
| 2-2
| Girona
|14/02/2026
| LaLiga
| Sevilla
| 1-1
| Alavés
|08/02/2026
| LaLiga
| Alavés
| 0-2
| Getafe
|30/01/2026
| LaLiga
| Espanyol
| 1-2
| Alavés