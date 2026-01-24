Valencia - Espanyol, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Valencia - Espanyol: resumen y estadísticas del partido de la jornada 21 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 24 de enero de 2026.

El Valencia, situado en la decimoséptima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 21 de LaLiga EA Sports en el Estadio Mestalla ante el Espanyol este sábado a las 16:15 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 0 - 1 contra el Getafe, añadiendo 3 puntos más a los 20 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Espanyol ocupa el quinto lugar, llega tras la derrota por 0 - 2 cosechada en su estadio contra el Girona, sin poder sumar más puntos a los 34 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 49 20 2 Champions Real Madrid 48 20 3 Champions Villarreal 41 19 4 Champions Atlético 41 20 5 Europa League Espanyol 34 20 6 Conference League Betis 32 20 17 Permanencia Valencia 20 20 18 Descenso Alavés 19 20 19 Descenso Levante 17 20 20 Descenso Real Oviedo 13 20

-Onces iniciales probables.

VALENCIA: Stole Dimitrievski; Dimitri Foulquier, Jose Copete, Jesus Vazquez, Eray Coemert; Pepelu, Filip Ugrinic, Luis Rioja, Lucas Beltran, Diego Lopez, Hugo Duro.

ESPANYOL: Marko Dmitrovic; Ruben Sanchez, Fernando Calero, Leandro Cabrera, Carlos Romero; Urko Gonzalez de Zarate, Jofre Carreras, Edu Exposito, Pere Milla, Pol Lozano, Roberto Fernandez.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 23/09/2025 LaLiga Espanyol 2-2 Valencia 22/04/2025 LaLiga Valencia 1-1 Espanyol 18/12/2024 LaLiga Espanyol 1-1 Valencia 28/05/2023 LaLiga Valencia 2-2 Espanyol

-Últimos Resultados del Valencia.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 18/01/2026 LaLiga Getafe 0-1 Valencia 10/01/2026 LaLiga Valencia 1-1 Elche 03/01/2026 LaLiga Celta 4-1 Valencia 19/12/2025 LaLiga Valencia 1-1 Mallorca 13/12/2025 LaLiga Atlético 2-1 Valencia

-Últimos Resultados del Espanyol.