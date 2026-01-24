Valencia - Espanyol, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Valencia - Espanyol: resumen y estadísticas del partido de la jornada 21 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 24 de enero de 2026.
El Valencia, situado en la decimoséptima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 21 de LaLiga EA Sports en el Estadio Mestalla ante el Espanyol este sábado a las 16:15 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 0 - 1 contra el Getafe, añadiendo 3 puntos más a los 20 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Espanyol ocupa el quinto lugar, llega tras la derrota por 0 - 2 cosechada en su estadio contra el Girona, sin poder sumar más puntos a los 34 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 49
| 20
|2
| Champions
| Real Madrid
| 48
| 20
|3
| Champions
| Villarreal
| 41
| 19
|4
| Champions
| Atlético
| 41
| 20
|5
| Europa League
| Espanyol
| 34
| 20
|6
| Conference League
| Betis
| 32
| 20
|17
| Permanencia
| Valencia
| 20
| 20
|18
| Descenso
| Alavés
| 19
| 20
|19
| Descenso
| Levante
| 17
| 20
|20
| Descenso
| Real Oviedo
| 13
| 20
-Onces iniciales probables.
VALENCIA: Stole Dimitrievski; Dimitri Foulquier, Jose Copete, Jesus Vazquez, Eray Coemert; Pepelu, Filip Ugrinic, Luis Rioja, Lucas Beltran, Diego Lopez, Hugo Duro.
ESPANYOL: Marko Dmitrovic; Ruben Sanchez, Fernando Calero, Leandro Cabrera, Carlos Romero; Urko Gonzalez de Zarate, Jofre Carreras, Edu Exposito, Pere Milla, Pol Lozano, Roberto Fernandez.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|23/09/2025
| LaLiga
| Espanyol
| 2-2
| Valencia
|22/04/2025
| LaLiga
| Valencia
| 1-1
| Espanyol
|18/12/2024
| LaLiga
| Espanyol
| 1-1
| Valencia
|28/05/2023
| LaLiga
| Valencia
| 2-2
| Espanyol
-Últimos Resultados del Valencia.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|18/01/2026
| LaLiga
| Getafe
| 0-1
| Valencia
|10/01/2026
| LaLiga
| Valencia
| 1-1
| Elche
|03/01/2026
| LaLiga
| Celta
| 4-1
| Valencia
|19/12/2025
| LaLiga
| Valencia
| 1-1
| Mallorca
|13/12/2025
| LaLiga
| Atlético
| 2-1
| Valencia
-Últimos Resultados del Espanyol.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|16/01/2026
| LaLiga
| Espanyol
| 0-2
| Girona
|11/01/2026
| LaLiga
| Levante
| 1-1
| Espanyol
|03/01/2026
| LaLiga
| Espanyol
| 0-2
| Barcelona
|22/12/2025
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 1-2
| Espanyol
|13/12/2025
| LaLiga
| Getafe
| 0-1
| Espanyol