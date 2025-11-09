Valencia - Real Betis, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Madrid, 9 de noviembre de 2025.

El Valencia, situado en la penúltima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 12 de LaLiga EA Sports en el Estadio Mestalla ante el Betis este domingo a las 18:30 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 4 - 0 contra el Real Madrid, sin poder sumar más puntos a los 9 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Betis ocupa el quinto lugar, llega tras la victoria por 3 - 0 cosechada en su estadio contra el Mallorca, añadiendo 3 puntos más a los 19 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Real Madrid 30 11 2 Champions Villarreal 26 12 3 Champions Barcelona 25 11 4 Champions Atlético 25 12 5 Europa League Betis 19 11 6 Conference League Espanyol 18 12 18 Descenso Mallorca 9 11 19 Descenso Valencia 9 11 20 Descenso Real Oviedo 8 11

-Onces iniciales probables.

VALENCIA: Julen Agirrezabala; Thierry Correia, Cesar Tarrega, Jose Copete, Jose Gaya; Luis Rioja, Baptiste Santamaria, Pepelu, Diego Lopez; Lucas Beltran, Arnaut Danjuma.

REAL BETIS: Alvaro Valles; Hector Bellerin, Marc Bartra, Natan, Ricardo Rodriguez; Sofyan Amrabat, Pablo Fornals, Antony, Giovani Lo Celso, Abdessamad Ezzalzouli, Juan Hernandez.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 23/05/2025 LaLiga Betis 1-1 Valencia 23/11/2024 LaLiga Valencia 4-2 Betis 20/04/2024 LaLiga Valencia 1-2 Betis 01/10/2023 LaLiga Betis 3-0 Valencia 04/06/2023 LaLiga Betis 1-1 Valencia

-Últimos Resultados del Valencia.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 01/11/2025 LaLiga Real Madrid 4-0 Valencia 25/10/2025 LaLiga Valencia 0-2 Villarreal 20/10/2025 LaLiga Alavés 0-0 Valencia 04/10/2025 LaLiga Girona 2-1 Valencia 30/09/2025 LaLiga Valencia 1-2 Real Oviedo

-Últimos Resultados del Betis.