Valencia - Real Madrid, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Valencia - Real Madrid: resumen y estadísticas del partido de la jornada 12 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 7 de noviembre de 2026.

El Valencia, situado en la penúltima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 12 de LaLiga EA Sports en el Estadio Mestalla ante Real Madrid este sábado a las 21:00 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 0 - 1 contra Elche, añadiendo 3 puntos más a los 9 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Real Madrid ocupa el tercero lugar, llega tras la victoria de 0 - 3 cosechada contra Racing, añadiendo 3 puntos más a los 27 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

Clasificación Actual

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 30 11 2 Champions Atlético 28 11 3 Champions Real Madrid 27 11 4 Champions Betis 23 11 5 Europa League Real Sociedad 19 11 6 Conference League Sevilla 18 12 18 Descenso Levante 10 11 19 Descenso Valencia 9 11 20 Descenso Malaga 5 11

Onces iniciales probables

VALENCIA: Stole Dimitrievski; Jose Gaya, Pablo Maffeo, Arnau Martinez, Cesar Tarrega, Pepelu; Javier Guerra, Arnaut Danjuma, Luis Rioja, Guido Rodriguez, Umar Sadiq.REAL MADRID: Thibaut Courtois; Ibrahima Konate, Marc Cucurella, Dean Huijsen, Federico Valverde; Arda Guler, Jude Bellingham, Yan Diomande, Bernardo Silva, Aurelien Tchouameni, Kylian Mbappe.

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