Valencia - Real Madrid, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Valencia - Real Madrid: resumen y estadísticas del partido de la jornada 12 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 7 de noviembre de 2026.
El Valencia, situado en la penúltima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 12 de LaLiga EA Sports en el estadio Estadio Mestalla ante Real Madrid este sábado a las 21:00 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 0 - 1 contra Elche, añadiendo 3 puntos más a los 9 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Real Madrid ocupa el tercero lugar, llega tras la victoria de 0 - 3 cosechada contra Racing, añadiendo 3 puntos más a los 27 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
Onces iniciales confirmados
VALENCIA: Stole Dimitrievski; Jose Gaya, Pablo Maffeo, Cesar Tarrega, Pepelu, Justin De Haas; Javier Guerra, Guido Rodriguez, Aaron Mayol; Arnaut Danjuma, Umar Sadiq.
REAL MADRID: Thibaut Courtois; Ibrahima Konate, Marc Cucurella, Dean Huijsen, Federico Valverde; Arda Guler, Jude Bellingham, Yan Diomande, Bernardo Silva, Aurelien Tchouameni, Kylian Mbappe.
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|08/02/2026
| LaLiga
| Valencia
| 0-2
| Real Madrid
|01/11/2025
| LaLiga
| Real Madrid
| 4-0
| Valencia
|05/04/2025
| LaLiga
| Real Madrid
| 1-2
| Valencia
|03/01/2025
| LaLiga
| Valencia
| 1-2
| Real Madrid
|02/03/2024
| LaLiga
| Valencia
| 2-2
| Real Madrid
Últimos Resultados de Valencia
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|01/11/2026
| LaLiga
| Elche
| 0-1
| Valencia
|24/10/2026
| LaLiga
| Valencia
| 1-2
| Villarreal
|17/10/2026
| LaLiga
| Valencia
| 0-0
| Athletic Bilbao
|11/10/2026
| LaLiga
| Racing
| 2-2
| Valencia
|20/09/2026
| LaLiga
| Valencia
| 2-3
| Real Sociedad
Últimos Resultados de Real Madrid
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|04/11/2026
| Champions
| AEK Athens
| 2-3
| Real Madrid
|01/11/2026
| LaLiga
| Racing
| 0-3
| Real Madrid
|25/10/2026
| LaLiga
| Barcelona
| 1-2
| Real Madrid
|21/10/2026
| Champions
| Real Madrid
| 4-1
| RB Leipzig
|18/10/2026
| LaLiga
| Real Madrid
| 4-1
| Sevilla