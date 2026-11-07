Valencia - Real Madrid, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Valencia - Real Madrid: resumen y estadísticas del partido de la jornada 12 de LaLiga EA Sports
Onces Iniciales confirmados: Valencia - Real Madrid: resumen y estadísticas del partido de la jornada 12 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: sábado, 7 noviembre 2026 20:00
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Madrid, 7 de noviembre de 2026.

El Valencia, situado en la penúltima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 12 de LaLiga EA Sports en el estadio Estadio Mestalla ante Real Madrid este sábado a las 21:00 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 0 - 1 contra Elche, añadiendo 3 puntos más a los 9 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Real Madrid ocupa el tercero lugar, llega tras la victoria de 0 - 3 cosechada contra Racing, añadiendo 3 puntos más a los 27 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

Onces iniciales confirmados


VALENCIA: Stole Dimitrievski; Jose Gaya, Pablo Maffeo, Cesar Tarrega, Pepelu, Justin De Haas; Javier Guerra, Guido Rodriguez, Aaron Mayol; Arnaut Danjuma, Umar Sadiq.

REAL MADRID: Thibaut Courtois; Ibrahima Konate, Marc Cucurella, Dean Huijsen, Federico Valverde; Arda Guler, Jude Bellingham, Yan Diomande, Bernardo Silva, Aurelien Tchouameni, Kylian Mbappe.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
08/02/2026 LaLiga Valencia 0-2 Real Madrid
01/11/2025 LaLiga Real Madrid 4-0 Valencia
05/04/2025 LaLiga Real Madrid 1-2 Valencia
03/01/2025 LaLiga Valencia 1-2 Real Madrid
02/03/2024 LaLiga Valencia 2-2 Real Madrid

Últimos Resultados de Valencia

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
01/11/2026 LaLiga Elche 0-1 Valencia
24/10/2026 LaLiga Valencia 1-2 Villarreal
17/10/2026 LaLiga Valencia 0-0 Athletic Bilbao
11/10/2026 LaLiga Racing 2-2 Valencia
20/09/2026 LaLiga Valencia 2-3 Real Sociedad

Últimos Resultados de Real Madrid

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
04/11/2026 Champions AEK Athens 2-3 Real Madrid
01/11/2026 LaLiga Racing 0-3 Real Madrid
25/10/2026 LaLiga Barcelona 1-2 Real Madrid
21/10/2026 Champions Real Madrid 4-1 RB Leipzig
18/10/2026 LaLiga Real Madrid 4-1 Sevilla
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