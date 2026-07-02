Valentin Royer - Alexander Zverev, en directo hoy: sigue el partido de Wimbledon ATP

Valentin Royer - Alexander Zverev: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Wimbledon ATP
Valentin Royer - Alexander Zverev: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Wimbledon ATP - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: jueves, 2 julio 2026 16:12
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Madrid, 2 de julio de 2026.

El tenista Francés Valentin Royer(75) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Wimbledon ATP al tenista alemán Alexander Zverev(3) este jueves no antes de las 15:30.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
04/10/2025 Shanghai Rolex Masters (Treintaidosavos de final) Alexander Zverev 2-0 (6-4, 6-4) Valentin Royer

-Últimos Resultados de Valentin Royer.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
30/06/2026 Wimbledon ATP (Sesentaicuatroavos de final) Valentin Royer 3-1 (4-6, 6-3, 6-3, 6-3) Harry Wendelken
22/06/2026 Mallorca Championships (Dieciseisavos de final) Ethan Quinn 2-0 (6-4, 6-3) Valentin Royer
03/06/2026 Perugia (Octavos de final) Valentin Royer 0-1 (3-6, 0-3) Marco Cecchinato
02/06/2026 Perugia (Dieciseisavos de final) Valentin Royer 2-0 (6-4, 6-3) Nicolas Alvarez Varona
27/05/2026 Roland Garros ATP (Treintaidosavos de final) Valentin Royer 1-3 (3-6, 2-6, 7-6, 3-6) Novak Djokovic

-Últimos Resultados de Alexander Zverev.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
30/06/2026 Wimbledon ATP (Sesentaicuatroavos de final) Alexander Blockx 1-3 (4-6, 7-6, 6-7, 6-7) Alexander Zverev
20/06/2026 Halle Open (Semifinal) Alexander Zverev 1-2 (7-6, 4-6, 5-7) Taylor Fritz
19/06/2026 Halle Open (Cuartos de final) Alexander Zverev 2-0 (7-6, 7-6) Raphael Collignon
18/06/2026 Halle Open (Octavos de final) Alexander Zverev 2-0 (6-3, 7-6) Yannick Hanfmann
16/06/2026 Halle Open (Dieciseisavos de final) Alexander Zverev 2-1 (6-3, 4-6, 6-2) Vit Kopriva

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