Valentin Royer - Alexander Zverev, en directo hoy: sigue el partido de Wimbledon ATP

Valentin Royer - Alexander Zverev: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Wimbledon ATP - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 2 de julio de 2026.
El tenista Francés Valentin Royer(75) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Wimbledon ATP al tenista alemán Alexander Zverev(3) este jueves no antes de las 15:30.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|04/10/2025
| Shanghai Rolex Masters (Treintaidosavos de final)
| Alexander Zverev
| 2-0 (6-4, 6-4)
| Valentin Royer
-Últimos Resultados de Valentin Royer.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|30/06/2026
| Wimbledon ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Valentin Royer
| 3-1 (4-6, 6-3, 6-3, 6-3)
| Harry Wendelken
|22/06/2026
| Mallorca Championships (Dieciseisavos de final)
| Ethan Quinn
| 2-0 (6-4, 6-3)
| Valentin Royer
|03/06/2026
| Perugia (Octavos de final)
| Valentin Royer
| 0-1 (3-6, 0-3)
| Marco Cecchinato
|02/06/2026
| Perugia (Dieciseisavos de final)
| Valentin Royer
| 2-0 (6-4, 6-3)
| Nicolas Alvarez Varona
|27/05/2026
| Roland Garros ATP (Treintaidosavos de final)
| Valentin Royer
| 1-3 (3-6, 2-6, 7-6, 3-6)
| Novak Djokovic
-Últimos Resultados de Alexander Zverev.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|30/06/2026
| Wimbledon ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Alexander Blockx
| 1-3 (4-6, 7-6, 6-7, 6-7)
| Alexander Zverev
|20/06/2026
| Halle Open (Semifinal)
| Alexander Zverev
| 1-2 (7-6, 4-6, 5-7)
| Taylor Fritz
|19/06/2026
| Halle Open (Cuartos de final)
| Alexander Zverev
| 2-0 (7-6, 7-6)
| Raphael Collignon
|18/06/2026
| Halle Open (Octavos de final)
| Alexander Zverev
| 2-0 (6-3, 7-6)
| Yannick Hanfmann
|16/06/2026
| Halle Open (Dieciseisavos de final)
| Alexander Zverev
| 2-1 (6-3, 4-6, 6-2)
| Vit Kopriva