Veronika Sekerkova - Chukwumelije Clarke, en directo hoy: sigue el partido de Wimbledon Juniors, Girls

Veronika Sekerkova - Chukwumelije Clarke: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Wimbledon Juniors, Girls
Veronika Sekerkova - Chukwumelije Clarke: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Wimbledon Juniors, Girls - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: domingo, 5 julio 2026 18:31
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Madrid, 5 de julio de 2026.

La tenista checa Veronika Sekerkova(0) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Wimbledon Juniors, Girls a la tenista estadounidense Chukwumelije Clarke(864) este domingo no antes de las 18:00.

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-Últimos Resultados de Chukwumelije Clarke.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
31/05/2026 Roland Garros Juniors, Girls (Treintaidosavos de final) Alisa Oktiabreva 2-0 (6-1, 6-3) Chukwumelije Clarke
24/01/2026 Australian Open Juniors, Girls (Treintaidosavos de final) Alena Kovackova 2-0 (6-1, 6-4) Chukwumelije Clarke

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