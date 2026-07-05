Veronika Sekerkova - Chukwumelije Clarke, en directo hoy: sigue el partido de Wimbledon Juniors, Girls

Veronika Sekerkova - Chukwumelije Clarke: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Wimbledon Juniors, Girls - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 5 de julio de 2026.
La tenista checa Veronika Sekerkova(0) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Wimbledon Juniors, Girls a la tenista estadounidense Chukwumelije Clarke(864) este domingo no antes de las 18:00.
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-Últimos Resultados de Chukwumelije Clarke.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|31/05/2026
| Roland Garros Juniors, Girls (Treintaidosavos de final)
| Alisa Oktiabreva
| 2-0 (6-1, 6-3)
| Chukwumelije Clarke
|24/01/2026
| Australian Open Juniors, Girls (Treintaidosavos de final)
| Alena Kovackova
| 2-0 (6-1, 6-4)
| Chukwumelije Clarke