Veronika Sekerkova - Chukwumelije Clarke, en directo hoy: sigue el partido de Wimbledon Juniors, Girls

Veronika Sekerkova - Chukwumelije Clarke: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Wimbledon Juniors, Girls - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 5 de julio de 2026.

La tenista checa Veronika Sekerkova(0) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Wimbledon Juniors, Girls a la tenista estadounidense Chukwumelije Clarke(864) este domingo no antes de las 18:00.

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