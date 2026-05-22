Victoria Mboko - Jaqueline Cristian, en directo hoy: sigue el partido de Internationaux de Strasbourg

Victoria Mboko - Jaqueline Cristian: resumen y estadísticas del partido de Semifinal de Internationaux de Strasbourg
Victoria Mboko - Jaqueline Cristian: resumen y estadísticas del partido de Semifinal de Internationaux de Strasbourg - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: viernes, 22 mayo 2026 15:31
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Madrid, 22 de mayo de 2026.

La tenista canadiense Victoria Mboko(9) se enfrenta en Semifinal del torneo Internationaux de Strasbourg a la tenista rumana Jaqueline Cristian(33) este viernes a las 16:30.

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-Últimos Resultados de Victoria Mboko.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
21/05/2026 Internationaux de Strasbourg (Cuartos de final) Victoria Mboko 2-0 (6-4, 6-4) Leylah Fernandez
19/05/2026 Internationaux de Strasbourg (Octavos de final) Victoria Mboko 2-0 (6-4, 6-3) Lois Boisson
24/04/2026 Madrid Open (Treintaidosavos de final) Caty McNally 2-0 (6-4, 6-1) Victoria Mboko
24/03/2026 Miami Open (Cuartos de final) Victoria Mboko 0-2 (5-7, 6-7) Karolina Muchova
23/03/2026 Miami Open (Octavos de final) Mirra Andreeva 1-2 (6-7, 6-4, 0-6) Victoria Mboko

-Últimos Resultados de Jaqueline Cristian.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
21/05/2026 Internationaux de Strasbourg (Cuartos de final) Jaqueline Cristian 2-1 (7-6, 3-6, 6-2) Daria Kasatkina
20/05/2026 Internationaux de Strasbourg (Octavos de final) Clara Tauson 0-2 (1-6, 5-7) Jaqueline Cristian
18/05/2026 Internationaux de Strasbourg (Dieciseisavos de final) McCartney Kessler 0-2 (1-6, 1-6) Jaqueline Cristian
08/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Treintaidosavos de final) Karolina Pliskova 2-1 (6-7, 7-6, 6-4) Jaqueline Cristian
25/04/2026 Madrid Open (Dieciseisavos de final) Aryna Sabalenka 2-0 (6-1, 6-4) Jaqueline Cristian

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