Victoria Mboko - Jaqueline Cristian, en directo hoy: sigue el partido de Internationaux de Strasbourg

Victoria Mboko - Jaqueline Cristian: resumen y estadísticas del partido de Semifinal de Internationaux de Strasbourg - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 22 de mayo de 2026.

La tenista canadiense Victoria Mboko(9) se enfrenta en Semifinal del torneo Internationaux de Strasbourg a la tenista rumana Jaqueline Cristian(33) este viernes a las 16:30.

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-Últimos Resultados de Victoria Mboko.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 21/05/2026 Internationaux de Strasbourg (Cuartos de final) Victoria Mboko 2-0 (6-4, 6-4) Leylah Fernandez 19/05/2026 Internationaux de Strasbourg (Octavos de final) Victoria Mboko 2-0 (6-4, 6-3) Lois Boisson 24/04/2026 Madrid Open (Treintaidosavos de final) Caty McNally 2-0 (6-4, 6-1) Victoria Mboko 24/03/2026 Miami Open (Cuartos de final) Victoria Mboko 0-2 (5-7, 6-7) Karolina Muchova 23/03/2026 Miami Open (Octavos de final) Mirra Andreeva 1-2 (6-7, 6-4, 0-6) Victoria Mboko

-Últimos Resultados de Jaqueline Cristian.