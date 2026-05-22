Victoria Mboko - Jaqueline Cristian, en directo hoy: sigue el partido de Internationaux de Strasbourg

Victoria Mboko - Jaqueline Cristian: resumen y estadísticas del partido de Semifinal de Internationaux de Strasbourg - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 22 de mayo de 2026.
La tenista canadiense Victoria Mboko(9) se enfrenta en Semifinal del torneo Internationaux de Strasbourg a la tenista rumana Jaqueline Cristian(33) este viernes a las 16:30.
###WidgetTenis###
No hay partidos directos.
-Últimos Resultados de Victoria Mboko.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|21/05/2026
| Internationaux de Strasbourg (Cuartos de final)
| Victoria Mboko
| 2-0 (6-4, 6-4)
| Leylah Fernandez
|19/05/2026
| Internationaux de Strasbourg (Octavos de final)
| Victoria Mboko
| 2-0 (6-4, 6-3)
| Lois Boisson
|24/04/2026
| Madrid Open (Treintaidosavos de final)
| Caty McNally
| 2-0 (6-4, 6-1)
| Victoria Mboko
|24/03/2026
| Miami Open (Cuartos de final)
| Victoria Mboko
| 0-2 (5-7, 6-7)
| Karolina Muchova
|23/03/2026
| Miami Open (Octavos de final)
| Mirra Andreeva
| 1-2 (6-7, 6-4, 0-6)
| Victoria Mboko
-Últimos Resultados de Jaqueline Cristian.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|21/05/2026
| Internationaux de Strasbourg (Cuartos de final)
| Jaqueline Cristian
| 2-1 (7-6, 3-6, 6-2)
| Daria Kasatkina
|20/05/2026
| Internationaux de Strasbourg (Octavos de final)
| Clara Tauson
| 0-2 (1-6, 5-7)
| Jaqueline Cristian
|18/05/2026
| Internationaux de Strasbourg (Dieciseisavos de final)
| McCartney Kessler
| 0-2 (1-6, 1-6)
| Jaqueline Cristian
|08/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Treintaidosavos de final)
| Karolina Pliskova
| 2-1 (6-7, 7-6, 6-4)
| Jaqueline Cristian
|25/04/2026
| Madrid Open (Dieciseisavos de final)
| Aryna Sabalenka
| 2-0 (6-1, 6-4)
| Jaqueline Cristian