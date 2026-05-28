Victoria Mboko - Katerina Siniakova, en directo hoy: sigue el partido de Roland Garros WTA

Victoria Mboko - Katerina Siniakova: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Roland Garros WTA - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 28 de mayo de 2026.
La tenista canadiense Victoria Mboko(9) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Roland Garros WTA a la tenista checa Katerina Siniakova(36) este jueves a las 18:00.
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-Últimos Resultados de Victoria Mboko.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|26/05/2026
| Roland Garros WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Victoria Mboko
| 2-0 (6-1, 6-2)
| Nikola Bartunkova
|23/05/2026
| Internationaux de Strasbourg (Final)
| Victoria Mboko
| 1-2 (0-6, 7-5, 2-6)
| Emma Navarro
|22/05/2026
| Internationaux de Strasbourg (Semifinal)
| Victoria Mboko
| 2-1 (7-6, 3-6, 6-2)
| Jaqueline Cristian
|21/05/2026
| Internationaux de Strasbourg (Cuartos de final)
| Victoria Mboko
| 2-0 (6-4, 6-4)
| Leylah Fernandez
|19/05/2026
| Internationaux de Strasbourg (Octavos de final)
| Victoria Mboko
| 2-0 (6-4, 6-3)
| Lois Boisson
-Últimos Resultados de Katerina Siniakova.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|26/05/2026
| Roland Garros WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Simona Waltert
| 0-2 (4-6, 6-7)
| Katerina Siniakova
|18/05/2026
| Internationaux de Strasbourg (Dieciseisavos de final)
| Marie Bouzkova
| 2-0 (7-6, 6-3)
| Katerina Siniakova
|07/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Treintaidosavos de final)
| Katerina Siniakova
| 1-2 (6-4, 6-7, 5-7)
| Anna Kalinskaya
|06/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Sesentaicuatroavos de final)
| Katerina Siniakova
| 2-0 (6-2, 6-3)
| Lois Boisson