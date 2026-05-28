Victoria Mboko - Katerina Siniakova, en directo hoy: sigue el partido de Roland Garros WTA

Victoria Mboko - Katerina Siniakova: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Roland Garros WTA - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 28 de mayo de 2026.

La tenista canadiense Victoria Mboko(9) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Roland Garros WTA a la tenista checa Katerina Siniakova(36) este jueves a las 18:00.

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-Últimos Resultados de Victoria Mboko.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 26/05/2026 Roland Garros WTA (Sesentaicuatroavos de final) Victoria Mboko 2-0 (6-1, 6-2) Nikola Bartunkova 23/05/2026 Internationaux de Strasbourg (Final) Victoria Mboko 1-2 (0-6, 7-5, 2-6) Emma Navarro 22/05/2026 Internationaux de Strasbourg (Semifinal) Victoria Mboko 2-1 (7-6, 3-6, 6-2) Jaqueline Cristian 21/05/2026 Internationaux de Strasbourg (Cuartos de final) Victoria Mboko 2-0 (6-4, 6-4) Leylah Fernandez 19/05/2026 Internationaux de Strasbourg (Octavos de final) Victoria Mboko 2-0 (6-4, 6-3) Lois Boisson

-Últimos Resultados de Katerina Siniakova.