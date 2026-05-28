Victoria Mboko - Katerina Siniakova, en directo hoy: sigue el partido de Roland Garros WTA

Victoria Mboko - Katerina Siniakova: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Roland Garros WTA
Victoria Mboko - Katerina Siniakova: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Roland Garros WTA - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: jueves, 28 mayo 2026 17:07
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Madrid, 28 de mayo de 2026.

La tenista canadiense Victoria Mboko(9) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Roland Garros WTA a la tenista checa Katerina Siniakova(36) este jueves a las 18:00.

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-Últimos Resultados de Victoria Mboko.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
26/05/2026 Roland Garros WTA (Sesentaicuatroavos de final) Victoria Mboko 2-0 (6-1, 6-2) Nikola Bartunkova
23/05/2026 Internationaux de Strasbourg (Final) Victoria Mboko 1-2 (0-6, 7-5, 2-6) Emma Navarro
22/05/2026 Internationaux de Strasbourg (Semifinal) Victoria Mboko 2-1 (7-6, 3-6, 6-2) Jaqueline Cristian
21/05/2026 Internationaux de Strasbourg (Cuartos de final) Victoria Mboko 2-0 (6-4, 6-4) Leylah Fernandez
19/05/2026 Internationaux de Strasbourg (Octavos de final) Victoria Mboko 2-0 (6-4, 6-3) Lois Boisson

-Últimos Resultados de Katerina Siniakova.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
26/05/2026 Roland Garros WTA (Sesentaicuatroavos de final) Simona Waltert 0-2 (4-6, 6-7) Katerina Siniakova
18/05/2026 Internationaux de Strasbourg (Dieciseisavos de final) Marie Bouzkova 2-0 (7-6, 6-3) Katerina Siniakova
07/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Treintaidosavos de final) Katerina Siniakova 1-2 (6-4, 6-7, 5-7) Anna Kalinskaya
06/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Sesentaicuatroavos de final) Katerina Siniakova 2-0 (6-2, 6-3) Lois Boisson

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