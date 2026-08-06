Viktorija Golubic - Iga Swiatek, en directo hoy: sigue el partido de National Bank Open

Viktorija Golubic - Iga Swiatek: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de National Bank Open
Viktorija Golubic - Iga Swiatek: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de National Bank Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: jueves, 6 agosto 2026 18:42
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Madrid, 6 de agosto de 2026.

La tenista suiza Viktorija Golubic(51) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo National Bank Open a la tenista polaca Iga Swiatek(8) este jueves no antes de las 18:30.

No hay partidos directos.

Últimos Resultados de Viktorija Golubic

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
04/08/2026 National Bank Open (Treintaidosavos de final) Donna Vekic 1-2 (7-5, 2-6, 3-6) Viktorija Golubic
02/08/2026 National Bank Open (Sesentaicuatroavos de final) Kimberly Birrell 0-2 (6-7, 4-6) Viktorija Golubic
27/07/2026 The Memphis Classic (Dieciseisavos de final) Katie Volynets 2-1 (7-5, 2-6, 7-6) Viktorija Golubic
02/07/2026 Wimbledon WTA (Treintaidosavos de final) Jasmine Paolini 2-0 (7-6, 6-4) Viktorija Golubic
30/06/2026 Wimbledon WTA (Sesentaicuatroavos de final) Iryna Shymanovich 1-2 (2-6, 6-2, 1-6) Viktorija Golubic

Últimos Resultados de Iga Swiatek

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
04/08/2026 National Bank Open (Treintaidosavos de final) Sara Bejlek 0-2 (0-6, 3-6) Iga Swiatek
04/07/2026 Wimbledon WTA (Dieciseisavos de final) Alexandra Eala 2-0 (7-6, 6-2) Iga Swiatek
02/07/2026 Wimbledon WTA (Treintaidosavos de final) Karolina Pliskova 0-2 (1-6, 3-6) Iga Swiatek
30/06/2026 Wimbledon WTA (Sesentaicuatroavos de final) Taylor Townsend 1-2 (1-6, 6-2, 3-6) Iga Swiatek
24/06/2026 Bad Homburg Open (Octavos de final) Iga Swiatek 1-2 (5-7, 6-2, 3-6) Emma Navarro

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