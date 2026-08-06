Viktorija Golubic - Iga Swiatek, en directo hoy: sigue el partido de National Bank Open

Viktorija Golubic - Iga Swiatek: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de National Bank Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 6 de agosto de 2026.
La tenista suiza Viktorija Golubic(51) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo National Bank Open a la tenista polaca Iga Swiatek(8) este jueves no antes de las 18:30.
No hay partidos directos.
Últimos Resultados de Viktorija Golubic
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|04/08/2026
| National Bank Open (Treintaidosavos de final)
| Donna Vekic
| 1-2 (7-5, 2-6, 3-6)
| Viktorija Golubic
|02/08/2026
| National Bank Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Kimberly Birrell
| 0-2 (6-7, 4-6)
| Viktorija Golubic
|27/07/2026
| The Memphis Classic (Dieciseisavos de final)
| Katie Volynets
| 2-1 (7-5, 2-6, 7-6)
| Viktorija Golubic
|02/07/2026
| Wimbledon WTA (Treintaidosavos de final)
| Jasmine Paolini
| 2-0 (7-6, 6-4)
| Viktorija Golubic
|30/06/2026
| Wimbledon WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Iryna Shymanovich
| 1-2 (2-6, 6-2, 1-6)
| Viktorija Golubic
Últimos Resultados de Iga Swiatek
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|04/08/2026
| National Bank Open (Treintaidosavos de final)
| Sara Bejlek
| 0-2 (0-6, 3-6)
| Iga Swiatek
|04/07/2026
| Wimbledon WTA (Dieciseisavos de final)
| Alexandra Eala
| 2-0 (7-6, 6-2)
| Iga Swiatek
|02/07/2026
| Wimbledon WTA (Treintaidosavos de final)
| Karolina Pliskova
| 0-2 (1-6, 3-6)
| Iga Swiatek
|30/06/2026
| Wimbledon WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Taylor Townsend
| 1-2 (1-6, 6-2, 3-6)
| Iga Swiatek
|24/06/2026
| Bad Homburg Open (Octavos de final)
| Iga Swiatek
| 1-2 (5-7, 6-2, 3-6)
| Emma Navarro