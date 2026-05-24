Villareal - Atlético de Madrid, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Villareal - Atlético de Madrid: resumen y estadísticas del partido de la jornada 38 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 24 de mayo de 2026.
El Villareal, situado en la tercera posición de la tabla se enfrenta en la jornada 38 de LaLiga EA Sports en el Estadio de la Ceramica ante el Atlético de Madrid este domingo a las 21:00, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 2 - 0 contra el Rayo, sin poder sumar más puntos a los 69 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Atlético de Madrid ocupa el cuarto lugar, llega tras la victoria por 1 - 0 cosechada en su estadio contra el Girona, añadiendo 3 puntos más a los 69 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 94
| 38
|2
| Champions
| Real Madrid
| 86
| 38
|3
| Champions
| Villarreal
| 69
| 37
|4
| Champions
| Atlético
| 69
| 37
|5
| Champions
| Betis
| 60
| 38
|6
| Europa League
| Celta
| 54
| 38
|7
| Conference League
| Getafe
| 51
| 38
|18
| Descenso
| Mallorca
| 42
| 38
|19
| Descenso
| Girona
| 41
| 38
|20
| Descenso
| Real Oviedo
| 29
| 38
-Onces iniciales probables.
VILLAREAL: Arnau Tenas; Pau Navarro, Alfonso Pedraza, Santiago Mourino, Renato Veiga; Tajon Buchanan, Alberto Moleiro, Daniel Parejo, Pape Gueye; Georges Mikautadze, Nicolas Pepe.
ATLÉTICO DE MADRID: Juan Musso; Marcos Llorente, Marc Pubill, David Hancko, Matteo Ruggeri; Giuliano Simeone, Alejandro Baena, Obed Vargas, Koke, Ademola Lookman, Antoine Griezmann.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|13/09/2025
| LaLiga
| Atlético
| 2-0
| Villarreal
|25/01/2025
| LaLiga
| Atlético
| 1-1
| Villarreal
|19/08/2024
| LaLiga
| Villarreal
| 2-2
| Atlético
|01/04/2024
| LaLiga
| Villarreal
| 1-2
| Atlético
|12/11/2023
| LaLiga
| Atlético
| 3-1
| Villarreal
-Últimos Resultados del Villareal.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|17/05/2026
| LaLiga
| Rayo
| 2-0
| Villarreal
|13/05/2026
| LaLiga
| Villarreal
| 2-3
| Sevilla
|10/05/2026
| LaLiga
| Mallorca
| 1-1
| Villarreal
|02/05/2026
| LaLiga
| Villarreal
| 5-1
| Levante
|26/04/2026
| LaLiga
| Villarreal
| 2-1
| Celta
-Últimos Resultados del Atlético de Madrid.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|17/05/2026
| LaLiga
| Atlético
| 1-0
| Girona
|12/05/2026
| LaLiga
| Osasuna
| 1-2
| Atlético
|09/05/2026
| LaLiga
| Atlético
| 0-1
| Celta
|05/05/2026
| Champions
| Arsenal
| 1-0
| Atlético
|02/05/2026
| LaLiga
| Valencia
| 0-2
| Atlético