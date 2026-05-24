Villareal - Atlético de Madrid, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Villareal - Atlético de Madrid: resumen y estadísticas del partido de la jornada 38 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 24 de mayo de 2026.

El Villareal, situado en la tercera posición de la tabla se enfrenta en la jornada 38 de LaLiga EA Sports en el Estadio de la Ceramica ante el Atlético de Madrid este domingo a las 21:00, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 2 - 0 contra el Rayo, sin poder sumar más puntos a los 69 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Atlético de Madrid ocupa el cuarto lugar, llega tras la victoria por 1 - 0 cosechada en su estadio contra el Girona, añadiendo 3 puntos más a los 69 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 94 38 2 Champions Real Madrid 86 38 3 Champions Villarreal 69 37 4 Champions Atlético 69 37 5 Champions Betis 60 38 6 Europa League Celta 54 38 7 Conference League Getafe 51 38 18 Descenso Mallorca 42 38 19 Descenso Girona 41 38 20 Descenso Real Oviedo 29 38

-Onces iniciales probables.

VILLAREAL: Arnau Tenas; Pau Navarro, Alfonso Pedraza, Santiago Mourino, Renato Veiga; Tajon Buchanan, Alberto Moleiro, Daniel Parejo, Pape Gueye; Georges Mikautadze, Nicolas Pepe.

ATLÉTICO DE MADRID: Juan Musso; Marcos Llorente, Marc Pubill, David Hancko, Matteo Ruggeri; Giuliano Simeone, Alejandro Baena, Obed Vargas, Koke, Ademola Lookman, Antoine Griezmann.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 13/09/2025 LaLiga Atlético 2-0 Villarreal 25/01/2025 LaLiga Atlético 1-1 Villarreal 19/08/2024 LaLiga Villarreal 2-2 Atlético 01/04/2024 LaLiga Villarreal 1-2 Atlético 12/11/2023 LaLiga Atlético 3-1 Villarreal

-Últimos Resultados del Villareal.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 17/05/2026 LaLiga Rayo 2-0 Villarreal 13/05/2026 LaLiga Villarreal 2-3 Sevilla 10/05/2026 LaLiga Mallorca 1-1 Villarreal 02/05/2026 LaLiga Villarreal 5-1 Levante 26/04/2026 LaLiga Villarreal 2-1 Celta

-Últimos Resultados del Atlético de Madrid.