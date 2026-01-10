Villareal - Deportivo Alavés, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Villareal - Deportivo Alavés: resumen y estadísticas del partido de la jornada 19 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 10 de enero de 2026.

El Villareal, situado en la tercera posición de la tabla se enfrenta en la jornada 19 de LaLiga EA Sports en el Estadio de la Ceramica ante el Deportivo Alavés este sábado a las 16:15 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 1 - 3 contra el Elche, añadiendo 3 puntos más a los 38 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Deportivo Alavés ocupa el decimocuarto lugar, llega tras el empate a 1 cosechado en su estadio contra el Real Oviedo, añadiendo 1 punto más a los 19 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 49 19 2 Champions Real Madrid 45 19 3 Champions Villarreal 38 17 4 Champions Atlético 38 19 5 Europa League Espanyol 33 18 6 Conference League Betis 28 18 14 Permanencia Alavés 19 18 18 Descenso Valencia 16 18 19 Descenso Levante 13 17 20 Descenso Real Oviedo 12 18

-Onces iniciales probables.

VILLAREAL: Luiz Junior; Santiago Mourino, Juan Foyth, Renato Veiga, Alfonso Pedraza; Tajon Buchanan, Santi Comesana, Daniel Parejo, Alberto Moleiro; Ayoze Perez, Georges Mikautadze.

DEPORTIVO ALAVÉS: Antonio Sivera; Jonny Otto, Nahuel Tenaglia, Jon Pacheco, Victor Parada; Carlos Vicente, Antonio Blanco, Pablo Ibanez, Abderrahman Rebbach; Antonio Martinez, Lucas Boye.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 08/03/2025 LaLiga Alavés 1-0 Villarreal 09/11/2024 LaLiga Villarreal 3-0 Alavés 10/02/2024 LaLiga Alavés 1-1 Villarreal 22/10/2023 LaLiga Villarreal 1-1 Alavés

-Últimos Resultados del Villareal.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 03/01/2026 LaLiga Elche 1-3 Villarreal 21/12/2025 LaLiga Villarreal 0-2 Barcelona 10/12/2025 Champions Villarreal 2-3 FC Copenhague 06/12/2025 LaLiga Villarreal 2-0 Getafe 30/11/2025 LaLiga Real Sociedad 2-3 Villarreal

-Últimos Resultados del Deportivo Alavés.