Villareal - Deportivo Alavés, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Villareal - Deportivo Alavés: resumen y estadísticas del partido de la jornada 19 de LaLiga EA Sports
Actualizado: sábado, 10 enero 2026 15:30
Madrid, 10 de enero de 2026.

El Villareal, situado en la tercera posición de la tabla se enfrenta en la jornada 19 de LaLiga EA Sports en el Estadio de la Ceramica ante el Deportivo Alavés este sábado a las 16:15 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 1 - 3 contra el Elche, añadiendo 3 puntos más a los 38 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Deportivo Alavés ocupa el decimocuarto lugar, llega tras el empate a 1 cosechado en su estadio contra el Real Oviedo, añadiendo 1 punto más a los 19 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.
VILLAREAL: Luiz Junior; Santiago Mourino, Juan Foyth, Renato Veiga, Alfonso Pedraza; Tajon Buchanan, Daniel Parejo, Santi Comesana, Alberto Moleiro; Ayoze Perez, Georges Mikautadze.
DEPORTIVO ALAVÉS: Antonio Sivera; Jonny Otto, Nahuel Tenaglia, Jon Pacheco, Victor Parada; Antonio Blanco, Carlos Vicente, Pablo Ibanez, Jon Guridi, Carles Alena, Antonio Martinez.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
08/03/2025 LaLiga Alavés 1-0 Villarreal
09/11/2024 LaLiga Villarreal 3-0 Alavés
10/02/2024 LaLiga Alavés 1-1 Villarreal
22/10/2023 LaLiga Villarreal 1-1 Alavés

-Últimos Resultados del Villareal.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
03/01/2026 LaLiga Elche 1-3 Villarreal
21/12/2025 LaLiga Villarreal 0-2 Barcelona
10/12/2025 Champions Villarreal 2-3 FC Copenhague
06/12/2025 LaLiga Villarreal 2-0 Getafe
30/11/2025 LaLiga Real Sociedad 2-3 Villarreal

-Últimos Resultados del Deportivo Alavés.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
04/01/2026 LaLiga Alavés 1-1 Real Oviedo
20/12/2025 LaLiga Osasuna 3-0 Alavés
14/12/2025 LaLiga Alavés 1-2 Real Madrid
06/12/2025 LaLiga Alavés 1-0 Real Sociedad
29/11/2025 LaLiga Barcelona 3-1 Alavés

