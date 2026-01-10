Villareal - Deportivo Alavés, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Villareal - Deportivo Alavés: resumen y estadísticas del partido de la jornada 19 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 10 de enero de 2026.

El Villareal, situado en la tercera posición de la tabla se enfrenta en la jornada 19 de LaLiga EA Sports en el Estadio de la Ceramica ante el Deportivo Alavés este sábado a las 16:15 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 1 - 3 contra el Elche, añadiendo 3 puntos más a los 38 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Deportivo Alavés ocupa el decimocuarto lugar, llega tras el empate a 1 cosechado en su estadio contra el Real Oviedo, añadiendo 1 punto más a los 19 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.

VILLAREAL: Luiz Junior; Santiago Mourino, Juan Foyth, Renato Veiga, Alfonso Pedraza; Tajon Buchanan, Daniel Parejo, Santi Comesana, Alberto Moleiro; Ayoze Perez, Georges Mikautadze.

DEPORTIVO ALAVÉS: Antonio Sivera; Jonny Otto, Nahuel Tenaglia, Jon Pacheco, Victor Parada; Antonio Blanco, Carlos Vicente, Pablo Ibanez, Jon Guridi, Carles Alena, Antonio Martinez.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 08/03/2025 LaLiga Alavés 1-0 Villarreal 09/11/2024 LaLiga Villarreal 3-0 Alavés 10/02/2024 LaLiga Alavés 1-1 Villarreal 22/10/2023 LaLiga Villarreal 1-1 Alavés

-Últimos Resultados del Villareal.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 03/01/2026 LaLiga Elche 1-3 Villarreal 21/12/2025 LaLiga Villarreal 0-2 Barcelona 10/12/2025 Champions Villarreal 2-3 FC Copenhague 06/12/2025 LaLiga Villarreal 2-0 Getafe 30/11/2025 LaLiga Real Sociedad 2-3 Villarreal

-Últimos Resultados del Deportivo Alavés.