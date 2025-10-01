Villareal - Juventus, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Madrid, 1 de octubre de 2025.
El Villareal, situado en la 29a posición de la tabla se enfrenta en la jornada 2 de Champions en el Estadio de la Ceramica ante el Juventus este miércoles a las 21:00, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 1 - 0 contra el Tottenham Hotspur, sin poder sumar más puntos a los 0 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Juventus ocupa el 22o lugar, llega tras el empate a 4 cosechado en su estadio contra el Borussia Dortmund, añadiendo 1 punto más a los 1 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Clasificación Actual.
|Posición
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Bayern Munich
| 6
| 2
|2
| Real Madrid
| 6
| 2
|3
| Inter
| 6
| 2
|4
| Tottenham Hotspur
| 4
| 2
|5
| Paris Saint-Germain
| 3
| 1
|6
| Atlético
| 3
| 2
|7
| Marseille
| 3
| 2
|8
| Sporting CP
| 3
| 1
|9
| Club Brugge
| 3
| 2
|10
| Union St.Gilloise
| 3
| 1
|11
| Arsenal
| 3
| 1
|12
| Manchester City
| 3
| 1
|13
| Qarabag FK
| 3
| 1
|14
| Barcelona
| 3
| 1
|15
| Eintracht Frankfurt
| 3
| 2
|16
| Liverpool
| 3
| 2
|17
| Chelsea
| 3
| 2
|18
| Galatasaray
| 3
| 2
|19
| Atalanta
| 3
| 2
|20
| Bodoe/Glimt
| 2
| 2
|21
| Borussia Dortmund
| 1
| 1
|22
| Juventus
| 1
| 1
|23
| Bayer Leverkusen
| 1
| 1
|24
| FC Koebenhavn
| 1
| 1
|25
| Olympiacos
| 1
| 1
|26
| Slavia Prague
| 1
| 2
|27
| Pafos FC
| 1
| 2
|28
| Newcastle United
| 0
| 1
|29
| Villarreal
| 0
| 1
|30
| Benfica
| 0
| 2
|31
| PSV Eindhoven
| 0
| 1
|32
| Athletic Bilbao
| 0
| 1
|32
| SSC Napoli
| 0
| 1
|34
| Monaco
| 0
| 1
|35
| Ajax
| 0
| 2
|36
| Kairat Almaty
| 0
| 2
-Onces iniciales confirmados.
VILLAREAL: Arnau Tenas; Santiago Mourino, Rafa Marin, Renato Veiga, Alfonso Pedraza; Nicolas Pepe, Santi Comesana, Pape Gueye, Daniel Parejo, Tajon Buchanan, Georges Mikautadze.
JUVENTUS: Mattia Perin; Pierre Kalulu, Federico Gatti, Lloyd Kelly; Andrea Cambiaso, Manuel Locatelli, Weston McKennie, Juan Cabal, Teun Koopmeiners, Kenan Yildiz, Jonathan David.
-Últimos Resultados del Villareal.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|27/09/2025
| LaLiga
| Villarreal
| 1-0
| Athletic Bilbao
|23/09/2025
| LaLiga
| Sevilla
| 1-2
| Villarreal
|20/09/2025
| LaLiga
| Villarreal
| 2-1
| Osasuna
|16/09/2025
| Champions
| Tottenham Hotspur
| 1-0
| Villarreal
|13/09/2025
| LaLiga
| Atlético
| 2-0
| Villarreal
-Últimos Resultados del Juventus.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|16/09/2025
| Champions
| Juventus
| 4-4
| Borussia Dortmund
|19/02/2025
| Champions
| PSV Eindhoven
| 3-1
| Juventus
|11/02/2025
| Champions
| Juventus
| 2-1
| PSV Eindhoven
|29/01/2025
| Champions
| Juventus
| 0-2
| Benfica
|21/01/2025
| Champions
| Club Brugge
| 0-0
| Juventus