Villareal - Juventus, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Villareal - Juventus: resumen y estadísticas del partido de la jornada 2 de Champions
Onces Iniciales probables: Villareal - Juventus: resumen y estadísticas del partido de la jornada 2 de Champions - ENETPULSE / EPDATA (2025)
Publicado: miércoles, 1 octubre 2025 19:54

Madrid, 1 de octubre de 2025.

El Villareal, situado en la 29a posición de la tabla se enfrenta en la jornada 2 de Champions en el Estadio de la Ceramica ante el Juventus este miércoles a las 21:00, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 1 - 0 contra el Tottenham Hotspur, sin poder sumar más puntos a los 0 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Juventus ocupa el 22o lugar, llega tras el empate a 4 cosechado en su estadio contra el Borussia Dortmund, añadiendo 1 punto más a los 1 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Bayern Munich 6 2
2 Real Madrid 6 2
3 Inter 6 2
4 Tottenham Hotspur 4 2
5 Paris Saint-Germain 3 1
6 Atlético 3 2
7 Marseille 3 2
8 Sporting CP 3 1
9 Club Brugge 3 2
10 Union St.Gilloise 3 1
11 Arsenal 3 1
12 Manchester City 3 1
13 Qarabag FK 3 1
14 Barcelona 3 1
15 Eintracht Frankfurt 3 2
16 Liverpool 3 2
17 Chelsea 3 2
18 Galatasaray 3 2
19 Atalanta 3 2
20 Bodoe/Glimt 2 2
21 Borussia Dortmund 1 1
22 Juventus 1 1
23 Bayer Leverkusen 1 1
24 FC Koebenhavn 1 1
25 Olympiacos 1 1
26 Slavia Prague 1 2
27 Pafos FC 1 2
28 Newcastle United 0 1
29 Villarreal 0 1
30 Benfica 0 2
31 PSV Eindhoven 0 1
32 Athletic Bilbao 0 1
32 SSC Napoli 0 1
34 Monaco 0 1
35 Ajax 0 2
36 Kairat Almaty 0 2

-Onces iniciales confirmados.
VILLAREAL: Arnau Tenas; Santiago Mourino, Rafa Marin, Renato Veiga, Alfonso Pedraza; Nicolas Pepe, Santi Comesana, Pape Gueye, Daniel Parejo, Tajon Buchanan, Georges Mikautadze.
JUVENTUS: Mattia Perin; Pierre Kalulu, Federico Gatti, Lloyd Kelly; Andrea Cambiaso, Manuel Locatelli, Weston McKennie, Juan Cabal, Teun Koopmeiners, Kenan Yildiz, Jonathan David.

-Últimos Resultados del Villareal.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
27/09/2025 LaLiga Villarreal 1-0 Athletic Bilbao
23/09/2025 LaLiga Sevilla 1-2 Villarreal
20/09/2025 LaLiga Villarreal 2-1 Osasuna
16/09/2025 Champions Tottenham Hotspur 1-0 Villarreal
13/09/2025 LaLiga Atlético 2-0 Villarreal

-Últimos Resultados del Juventus.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
16/09/2025 Champions Juventus 4-4 Borussia Dortmund
19/02/2025 Champions PSV Eindhoven 3-1 Juventus
11/02/2025 Champions Juventus 2-1 PSV Eindhoven
29/01/2025 Champions Juventus 0-2 Benfica
21/01/2025 Champions Club Brugge 0-0 Juventus

